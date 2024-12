Hypoport unter 200 EUR

Der weitere Ausverkauf in der Hypoport-Aktie hatte sich bereits vor wenigen Tagen durch die Auflösung einer kleineren SKS-Formation zwischen den Handelsmarken von 213,40 und in der Spitze 242,80 Euro angekündigt und sorgte für das entsprechende Momentum auf der Unterseite. Das Wochentief markierte Hypoport schließlich bei 186,00 Euro und sprang erst an dieser Stelle zur Oberseite an. Da allerdings noch eine weit offene Kurslücke bei 168,00 Euro zu verzeichnen ist, sind die Abwärtsrisiken für das Papier allgegenwärtig. Auszuschließen ist ein kurzzeitiger Rücklauf an 200,00 Euro auf Sicht der nächsten Stunden allerdings nicht. Aber erst über diesem Niveau dürfte eine längere Erholung an 218,20 Euro erfolgen und sich für ein Long-Investment qualifizieren. Auf der Short-Seite investierte Anleger sollten ihre Stopps ein gutes Stück weit nachziehen oder Gewinne realisieren.

Trading-Strategie: