Kupfer mit starkem Preisaufschlag

Bereits mehrmals hat der Kupferpreis den markanten Unterstützungsbereich aus Ende 2023 und Anfang 2024 um 4,087 US-Dollar in den letzten Monaten getestet und konnte immer wieder erfolgreich zur Oberseite anspringen. Auch diesmal gelang es nach einem verhaltenen Wochenstart dieses Niveau für deutliche Zugewinne intraday zu nutzen und in den Bereich von 4,250 US-Dollar vorzudringen. Um jedoch eine glasklare Kaufgelegenheit zu schaffen, müssen weitere Gewinne her.

Potenzieller Boden in Arbeit