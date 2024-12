Verschenken Sie ein Lächeln zu Weihnachten mit UGREENs fröhlichem Festtagsangebot!

Die Aufstellung von UGREEN Uno für die Festtage liefert ein Beispiel für das Ziel von UGREEN, hochwertige Technologie in Kombination mit Wärme und Persönlichkeit anzubieten. Die UGREEN Uno-Serie wurde speziell für iPhone-Nutzer entwickelt und bietet ein leistungsstarkes 100-W-PD-Ladegerät mit 4 Anschlüssen, die neuesten magnetischen Qi2-Ladegeräte, die mit Apples MagSafe kompatibel sind, sowie eine umfangreiche Palette von Hubs und Kabeln. Die Produkte der UGREEN Uno-Serie zeigen einzigartige Emoticons auf TFT-Bildschirmen, die während des Ladevorgangs für eine gewisse Verspieltheit sorgen und alltägliche technische Momente in lustige und unbeschwerte Erlebnisse verwandeln. Integrierte Sicherheitsfunktionen vermitteln ein sicheres Gefühl und machen diese Produkte perfekt für Urlaubsreisen und gemütliche Festabende. Die UGREEN Uno-Produktfamilie bringt Energie, Wärme und Freude in jede Weihnachtsfeier.

UGREEN NASync: Wertvolle Familienmomente bewahren

In diesem Jahr konnte die UGREEN NASync-Serie einen bemerkenswerten Erfolg verbuchen und erhielt 6,6 Millionen US$ von über 13.000 Unterstützern auf Kickstarter. NASync DXP4800 Plus hat die Aufmerksamkeit von über 170 Influencern und 90 Medien geweckt. Dies unterstreicht den weit verbreiteten Bedarf an zuverlässigen Speicherlösungen mit hoher Kapazität. Mit einer Speicherkapazität von bis zu 112 TB sichert es selbst die umfangreichsten Foto- und Videosammlungen in einer sicheren privaten Cloud, die vollständig unter der Kontrolle des Nutzers steht. Per Remote-Zugriff über die maßgeschneidert App können Nutzer ihre Erinnerungen mühelos von jedem Ort aus speichern und teilen und profitieren vom Komfort eines Cloud-Speichers mit der Geschwindigkeit und Sicherheit eines lokalen Speichers.