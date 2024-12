UBS hebt Ziel für Aroundtown auf 3,30 Euro - 'Neutral'

Kampfkater1969 schrieb 01.12.24, 08:10

Mein aktuelles Erwartungsszenario für diese Immo-Aktie und alle anderen auch....



Ob nun EZB und FED die Kurzfristzinsen weiter stärker oder etwas schwächer absenken werden als bisher die Mehrheit annimmt...egal...denn es kommt auf die Trends der Langfristzinsen an...und ob da nicht wieder "dicke Bertas" (= wie LTRO etc.) kommen müssen.....weil sich die Masse der Staaten in Schuldenexzessen suhlt, und auch die Masse der aktiven Wähler es so will....Leben in Saus und Braus, auf Pump.....



Würdigt alleine, was USA in 2024 in Summe an Schuldzinsen zahlt auf Bundesschulden......krass.....schon mehr als für Militär...und es wächst weiter stramm an, die Billionen an neuen Schulden.....dann Blicl auf Europa...Frankreich, Spanien, Italien.....auch Deutschland nach den Wahlen....saudumme Sonntagsreden davor nur was für dumme Menschen...



Sollen die Staaten nicht an ihren Zinslasten ersticken.....können diese Langfristzinsen nur "manipuliert" werden nach unten duerch EZB.....dass bringt auch dieser Immo-Aktie viel Luft.....

Denn nun wollen ja die Mehrheitswähler in Deutschland unser Militär "kriegstauglich" machen....weitere gewaltige Summen nötig......über "Sonderschuldenvermögen".

Dann müssen ja bald die hohen "Corona-Sonderschulden" getilgt werden....und und und...



Und wer die Szenarien des Statistischen Bundesamtes zur Bevölkerungsentwicklung in Deutschland würdigt........das wahrscheinlichste um die 90,x Mio Einwohner für Deutschland.......noch mehr Wohnungsnot und oder Wertzuwachs Bestand an Wohnungen....und da wären weitere Millionejn (!) aus Ukraine noch nicht drin.....deutsches Bürgergeld weltweit einmalig



Diese Aktie hat ja die "Tochter" mit Wohnungen....LTV, FFO und NAV sehr gute Datenlagen........und auch kommende Dividenden