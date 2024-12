Größer und kühner in ihrer vierten Ausgabe

Über 60 renommierte Philosophen und Denker nehmen an der führenden intellektuellen Plattform in Riad teil, zum Thema „Philosophy and Quality of Life: Existence, Truth, and Goodness" (Philosophie und Lebensqualität: Existenz, Wahrheit und Güte)

RIYADH, Saudi-Arabien, 4. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Die Internationale Philosophiekonferenz in Riad bereitet sich auf ihre vierte und bisher größte Ausgabe vor. Die diesjährige Konferenz, die vom 5. bis 7. Dezember 2024 in der König Fahad Nationalbibliothek in Riad stattfinden wird, steht unter dem Motto „Philosophy and Quality of Life: Existence, Truth, and Goodness" (Philosophie und Lebensqualität: Existenz, Wahrheit und Güte) und zeigt auf, wie philosophisches Denken das menschliche Wohlergehen und die gesellschaftliche Entwicklung fördern kann.