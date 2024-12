JPMorgan hebt Ziel für Rheinmetall auf 800 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rheinmetall von 680 auf 800 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Analyst David Perry am Mittwoch nach einem genaueren Blick auf Europas am schnellsten wachsenden Rüstungskonzern. Im Nachgang des jüngsten Kapitalmarkttags hob er seine Ergebnisschätzungen bis 2027 um bis zu 17 Prozent an. Andere Experten hatten ihre Kursziele zuletzt bereits bis auf 820 Euro hochgeschraubt./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2024 / 01:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2024 / 02:49 / GMT