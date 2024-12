Lithium in den USA boomt – Big Deals wecken Hoffnung

Die Nachfrage nach dem Batteriemetall Lithium in den USA steigt ungeachtet des Wahlausgangs für Donald Trump. Auch die Explorationsaktivität ist ungebrochen: Unternehmen aus der ersten und zweiten Reihe entwickeln Projekte und arbeiten mit Hochdruck an der Ausweitung der Lithiumproduktion im Land.

Das dumpfe Dröhnen des Motors wird kurz, aber durchdringend durch das reißende Quietschen der Ketten übertönt. Rundherum nichts als die schier endlosen Weiten Wyomings im mit Nachdruck endenden Spätherbst. Das Boart Longyear MPD 1500 Bohrgerät bahnt sich den Weg zu seinem Bestimmungsort.

„Der Plan für das Bohrprogramm der Phase 2 umfasst bis zu 18 RC-Bohrlöcher und geschätzte 1.000 Meter an Bohrungen“, erläutert Chariot Corp CEO Shanthar Pathmanathan in diesem Zusammenhang.

Australier bohren „fast-track“ für Ressource und Pilotmine

Der australische Lithium-Explorer Chariot Corporation sucht in Amerikas wildem Westen nach dem begehrten Batteriemetall. Das eindrucksvolle Bohrgerät wird gerade beim Projekt Black Mountain installiert. Das Bohrprogramm, so erläutert Pathmanathan, wird sich auf die beiden südlichen Pegmatit-Aufschlüsse konzentrieren, die eine hohe Fraktionierung aufweisen und Spodumen an der Oberfläche enthalten.

Das Ziel der Bohrungen: Die schnelle und kosteneffiziente Definition einer Lithiumressource im kleinen Maßstab mit einem Vertrauensniveau der „inferred“ Kategorie nach JORC 2012-Standard.

Die Pilotmine soll schnell Spodumenkonzentrat produzieren und an Lithiumhydroxid-Raffinerien im Südwesten der USA liefern. "Das gestraffte Verfahren reduziert den behördlichen Aufwand, vereinfacht die Umweltprüfungen und erleichtert eine schnelle und kapitaleffiziente Projektinitiierung", begründet das Unternehmen die Entscheidung, eine größer angelegte Ressourcenerkundung zunächst zurückzustellen im Hinblick auf die bergbaurechtlichen Erleichterungen, von denen kleinere Projekte in dem US-Bundesstaat profitieren.

Das Lithium, das Chariot bei Black Mountain so rasch wie möglich fördern will, wird durch den US-Markt auch nach den Präsidentschaftswahlen benötigt. Ein beträchtlicher Teil des weltweiten Lithiumangebots sei bereits an China oder andere Märkte vergeben, so dass eine Verschiffung in die Vereinigten Staaten kostspielig und unpraktisch sei – und zudem nicht die Kriterien des Inflation Reduction Acts (IRA) erfülle. Den IRA wird es Pathmanathan zufolge in irgendeiner Form auch unter der neuen Administration geben.