+16 Prozent: Diese Software-Aktie startet nach Zahlen durch – und ist ein Kauf!

Zum Handelsschluss am Dienstagabend stand gegenüber dem Jahreswechsel ein Minus von rund zehn Prozent zu Buche. Damit drohte die Aktie an ihre Misserfolgsserie aus den Vorjahren anzuknüpfen, denn die Anteile befinden sich bereits seit dem im Februar 2021 erzielten Allzeithoch in einem Abwärtstrend.

Anleger von Okta , einem Cloud-Spezialisten zur Verwaltung von Zugängen und Identitäten im Internet, hatten in diesem für Technologieaktien so starken Börsenjahr bislang wenig zu lachen.

Die nach Börsenschluss präsentierten Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal könnten jedoch für einen Durchbruch der Bemühungen der Käufer, den Abwärtstrend zu beenden sorgen, denn bereits in der Nachbörse verteuerte sich Okta um fast 16 Prozent.

Erwartungen übertroffen, Vorzeichenwechsel beim Ertrag

Grundlage für diesen Erfolg waren übertroffene Erwartungen sowie eine starke Guidance für das kommende Geschäftsjahr. Mit einem Erlös in Höhe von 665 Millionen US-Dollar konnte sich das Unternehmen nicht nur um knapp 14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal steigern, sondern auch die Erwartungen um 15,4 Millionen US-Dollar übertreffen.

Beim bereinigten Gewinn pro Aktie präsentierte Okta mit 0,67 US-Dollar ein Ergebnis um 9 Cent über den Schätzungen. Vor 12 Monaten lag der Ertrag mit 0,44 US-Dollar noch deutlich niedriger, auch hier ist also eine erhebliche Steigerung gelungen. Insgesamt erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn in Höhe von 16 Millionen US-Dollar.

Damit ist Okta der Sprung über die Profitabilitätsgrenze gelungen, denn im Vorjahresquartal hatte der Konzern noch einen Fehlbetrag von 81 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Ein Teil der Profitabilitätsverbesserung ist dabei jedoch nicht auf gesteigerte Margen, sondern auf die um 37 Millionen US-Dollar geringere Aktienvergütungen zurückzuführen.

Starke Gewinnprognose, Wachstumsbeschleunigung beim Umsatz

Für das laufende Geschäftsjahr hat das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von knapp 2,6 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt, was um etwa 40 Millionen US-Dollar über dem Analystenkonsens liegt. Damit ist eine Wachstumsrate von 15 Prozent eingeplant.

Der daraus erzielte operative Ertrag soll sich auf 574 Millionen US-Dollar (Midpoint-Guidance) belaufen, was einer Marge von 22 Prozent entspricht. Das wiederum soll sich in einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 2,75 bis 2,76 US-Dollar niederschlagen, während Experten auf nur 2,61 US-Dollar getippt hatten.

Anleger greifen zu, aus dem Stand +16 Prozent

Am Dienstagabend war Okta zu rund 82 US-Dollar aus dem Handel gegangen. Auf Basis der unternehmenseigenen Gewinnschätzung war die Aktie damit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 30 bewertet – offenbar zu wenig, dachten sich Anleger in der Nachbörse und belohnten die Zahlen mit einem Plus von 15,5 Prozent. Insgesamt wechselten noch im erweiterten Handel 3,6 Millionen Anteile den Besitzer.

Behalten die nachbörslich gewährten Kursgewinne am Mittwoch ihre Gültigkeit, wechselt die Aktie gegenüber dem Jahreswechsel das Vorzeichen und nimmt Kurs auf die Marke von 100 US-Dollar. Bis zum 52-Wochen-Hoch bei 114,50 US-Dollar und damit einem möglichen Kaufsignal ist aus Sicht der Käufer aber noch ein erheblich weiterer Weg zurückzulegen.

Fazit: Auch nach dem Kurssprung ein Einstieg wert

Mit Blick auf die Bewertung hat Okta jedoch die Möglichkeit, dieses Kurspotenzial abzurufen. Ein KGV von 30 ist zwar nicht günstig, in der Software- und Cybersecurity-Branche werden in ausgewählten Titeln aber weitaus höhere Bewertungsvielfache gewährt.

Vor dem Hintergrund des Vorzeichenwechsel bei der Profitabilität könnte außerdem der Ertrag rasch steigen, was schnell zu einem niedrigeren KGV führen könnte. Risikoaffine Anleger, die höhere Bewertungsniveaus für aussichtsreiche Technologieaktien nicht scheuen, könnten daher auch nach dem am Mittwoch zu erwartenden Kurssprung zugreifen und die Aktie von Okta kaufen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Okta Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,19 % und einem Kurs von 89,64EUR auf Tradegate (04. Dezember 2024, 09:42 Uhr) gehandelt.