Euro zum US-Dollar stabil - Kurserholung beim südkoreanischen Won

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch vor dem erwarteten Misstrauensvotum gegen die französische Regierung wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0512 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Am Devisenmarkt haben die Anleger die fragile Lage in Frankreich im Blick. Das Land ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone. Der Streit um einen geplanten Sparhaushalt der französischen Regierung ist eskaliert. Am Nachmittag sind in der Nationalversammlung Abstimmungen über zwei Misstrauensanträge gegen die Regierung geplant.