Neuer DAX-Rekord ist charttechnisch keine Überraschung

Derweil versucht die Regierung in Peking zwar mit zahlreichen Maßnahmen die chinesische Wirtschaft wieder in Gang zu bringen und die Probleme vor allem auf dem Immobilienmarkt zu lösen, doch überwiegt aktuell noch die Konjunkturskepsis.

Und dass nach mehr als 1.000 Tagen immer noch ein Krieg in der Ukraine herrscht, der für alle Beteiligten sehr teuer ist und Geld verschlingt, welches der Wirtschaft nicht zur Verfügung steht, dürfte auch nach wie vor ein Belastungsfaktor sein.

Aktienmärkte in den USA ziehen den DAX mit nach oben

Es gibt noch einige weitere Gründe, die eigentlich gegen steigende DAX-Notierungen sprechen, doch offensichtlich kann derzeit keiner davon die Laune der Anleger trüben. Denn was seit geraumer Zeit überwiegt und den DAX immer wieder (mit) nach oben zieht, sind die anhaltenden Kursgewinne an den US-Börsen. Und so sollte es eigentlich nicht verwundern, dass der deutsche Leitindex ausgerechnet an dem Tag ein neues Rekordhoch erklimmen konnte, an dem ein solches auch von der Nasdaq gemeldet wurde.

Dow Jones und S&P 500 waren schon in der vergangenen Woche auf neue Höhen gelangt. Und das hatte den DAX bereits in eine sehr gute Ausgangslage für den impulsiven Anstieg auf über 20.000 Punkte gebracht, der sich somit charttechnisch angekündigt hatte.

Mit anderen Worten: Aus fundamentaler Sicht lässt sich der Kursanstieg nur schwer erklären, aus charttechnischer Sicht war er längst zu erwarten.

So hatte sich der Anstieg auf neue Rekordhöhen angekündigt

Am Donnerstag vergangener Woche hatte ich zu folgendem Chart geschrieben, dass es mit dem DAX bereits wieder leicht aufwärts geht, „so dass nach den Rücksetzern von gestern und vorgestern womöglich die vorherige Ausbruchsbewegung fortgesetzt wird“.

