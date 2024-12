Nano One liefert Update im Hinblick auf die Fortschritte bei seiner Allianz mit Worley und Kostenvergleich, der die Vorteile der One-Pot-gestützten LFP-Kathodenproduktion aufzeigt

- „Design-one-build-many“-Anlagenlayouts abgeschlossen.

- Weitere Entwicklungsarbeiten zur Skalierung und Risikominimierung bei der Bereitstellung der Technologie sind im Gange.

4. Dezember 2024 – Vancouver, Kanada / IRW-Press / Nano One Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) („Nano One“ oder das „Unternehmen“), ein Cleantech-Unternehmen mit einem patentierten Verfahren für die kostengünstige, treibhausgasarme Herstellung von Kathodenaktivmaterialien (CAM) für Lithium-Ionen-Batterien, freut sich, über den Fortschritt der strategischen Allianz mit Worley Chemetics („Allianz“) berichten zu können, einschließlich eines gemeinsam durchgeführten Kostenvergleichs, der die wirtschaftlichen Vorteile des patentierten One-Pot-Verfahrens von Nano One für Lithium-Eisen-Phosphat (LFP) bestätigt.

Darüber hinaus ist der vorläufige Entwurf und das Layout der modularen „Design-One-Build-Many“-Anlage im vollen Maßstab abgeschlossen und wird zusammen mit der Kostenvergleichsstudie an potenzielle Kunden vermarktet.

Die vergleichende Analyse ergab, dass das One-Pot-Verfahren die Kosten des investierten Gesamtkapitals um mindestens 30 Prozent und die Betriebskosten um bis zu 30 Prozent senken könnte, wobei bis zu 80 Prozent weniger Energie verbraucht wird als bei der herkömmlichen Methode. Das One-Pot-Verfahren produziert auch keine natriumsulfathaltigen Abwässer und könnte, wie am 6. Dezember 2023 berichtet, bis zu 80 Prozent weniger Prozesswasser verbrauchen und die Treibhausgasemissionen je nach Energiequelle und Gerichtsstand um bis zu 50 Prozent senken.

Laura Leonard, Worley Group President of Technology Solutions, sagte: „Während wir die Vermarktung des One-Pot-Verfahrens fortsetzen, ist es gut zu sehen, dass die Daten unseren Wettbewerbsvorteil eindrucksvoll belegen. Wir arbeiten gemeinsam mit Nano One an ersten Verkäufen und entwickeln gleichzeitig ein detailliertes LFP-CAM-Technologiepaket für potenzielle Lizenznehmer. Nichts ist überzeugender als das Interesse, das wir von unserem Kundenstamm sehen.“

Die Vorteile des One-Pot-Verfahrens liegen vor allem in der Eliminierung der Eisen- und Phosphatvorstufen (pCAM) durch Integration in die Lithiumzusatzstufe (CAM), der hocheffizienten thermischen Verarbeitung und der Eliminierung von natriumsulfathaltigem Abwasser. Diese Faktoren verringern Komplexität, Kosten, Platzbedarf sowie Energieverbrauch und sind ein glaubwürdiger Maßstab für eine nachhaltige, skalierbare und äußerst wettbewerbsfähige CAM-Produktion mit Anlagen, die leichter zu planen, zu genehmigen, zu bauen und zu betreiben sind.

Die strategische Allianz hat auch ein Layout der modularen Anlage mit Blick auf die Betriebs- und Wartungsfreundlichkeit erstellt und beschleunigt die Entwicklung sowie Qualifizierung von Lieferantenausrüstungen, um das LFP-CAM-Technologiepaket zu vervollständigen und die Ziele der Kunden in diesem Markt zu unterstützen. Worley Chemetics, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Worley, die weltweit Technologiepakete für die chemische Verarbeitung entwickelt, konstruiert, fertigt und verkauft, ist seit 60 Jahren mit diesem Ansatz nachweislich erfolgreich.

Abbildung 1. Vorläufiges Design und Layout der modularen One-Pot-fähigen LFP-Kathodenproduktionslinie.

Bildquelle: Worley und Nano One.

Dan Blondal, CEO von Nano One, sagte: „Die wirtschaftlichen Gründe und das Geschäftsszenario für die Lizenzierung von One-Pot-fähigen LFP-CAM-Technologiepaketen kommen schnell zusammen, was zum Teil auf Worleys branchenführendes Fachwissen und die fortschrittliche Arbeit von Nano One im Bereich LFP zurückzuführen ist. Die Allianz ist zunehmend besser positioniert, um eine führende, kostengünstige und umweltorientierte Lösung für die Produktion von LFP anzubieten.“

In der Analyse wurden die Kosten für zwei nordamerikanische CAM-Produktionsanlagen mit 25.000 Tonnen pro Jahr (tpa) geschätzt und verglichen, die Eisen-, Phosphat- und Lithiumquellen in LFP umwandeln, wobei eine mit One-Pot-Technologie von Nano One und die andere mit etablierter Hochvolumen-Produktionstechnologie aus China ausgestattet war. Die Betriebs- und Kapitalkosten der etablierten Technologie wurden gemäß der Association for the Advancement of Cost Engineering (AACE) auf Klasse 5 geschätzt und beinhalteten die Behandlung von natriumsulfathaltigen Abwässern in Nordamerika.

Es wurden Vergleiche mit dem One-Pot-Verfahren von Nano One aus einer zuvor abgeschlossenen FEL-2-Vormachbarkeitsstudie und einer laufenden FEL-3-Machbarkeitsstudie durchgeführt. Nano One und Worley sind zuversichtlich, dass die Kostenschätzungen auf der Grundlage von Geräteangeboten verschiedener wichtiger Anbieter, Installationsfaktoren, indirekten Kosten und Best Practices für Engineering, Beschaffung und Baumanagement (EPCM) erfolgen. Die Einzelheiten der Analyse sind wirtschaftlich sensibel und werden vertraulich behandelt, sodass sie von der Allianz bei Marketing- und Technologielizenzgesprächen mit potenziellen Kunden effektiv genutzt werden können.

Hintergrund

Worley und Nano One haben am 2. Mai 2024 eine strategische Allianz und einen Lizenzvertrag abgeschlossen und entwickeln, vermarkten und lizenzieren gemeinsam ein CAM-Technologiepaket (Process Engineering Design Package, verfahrenstechnisches Design-Paket) zur Herstellung von LFP-CAM. Das CAM-Paket enthält die patentierte One-Pot-Verarbeitungstechnologie von Nano One und reduziert die Kosten, die Energieintensität, die Treibhausgasemissionen sowie das Genehmigungsrisiko durch die Verringerung der Prozesskomplexität und die Vermeidung von natriumsulfathaltige Abwässer.

Nano One übernahm im 4. Quartal 2022 die einzige LFP-Produktionsstätte Nordamerikas in Candiac, Québec, und hat dessen hochqualifiziertes Team integriert. Dies führte zu transformativen strategischen Partnerschaften mit Rio Tinto, Sumitomo Metal Mining und Worley.

Die Candiac-Anlage ist von entscheidender Bedeutung, um Zielkunden und Lizenznehmern Muster für die Qualifizierung bereitzustellen und dient als Ausgangspunkt für die Wachstumsstrategie „Design-One-Build-Many“ von Nano One und Worley. Die Kapazitätserweiterung des Werks wird teilweise durch Fördermittel des US-Verteidigungsministeriums in Höhe von 12,9 Mio. USD unterstützt, wie am 26. September 2004 vermeldet wurde. Die Entwicklung und der Bau proprietärer Ausrüstung wird teilweise durch Fördermittel von Next Generation Manufacturing Canada (NGen) in Höhe von 2,8 Mio. CAD unterstützt, wie am 13. August 2024 gemeldet wurde.

Mehr über Nano Ones nachhaltiges One-Pot-Verfahren und dessen Umweltvorteile können Sie unter nanoone.ca/technology erfahren.

Über Worley

Worley ist ein professionelles globales Dienstleistungsunternehmen mit Experten aus den Bereichen Energie, Chemikalien und Rohstoffe. Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um Projekte zu realisieren und über die gesamte Lebensdauer ihrer Anlagen Werte zu schaffen. Wir schlagen eine Brücke zwischen zwei Welten, indem wir uns in Richtung nachhaltigerer Energiequellen bewegen und gleichzeitig dabei helfen, die heute benötigte Energie, Chemikalien und Ressourcen bereitzustellen.

Worley Limited hat seine Firmenzentrale in Australien und ist an der Australian Securities Exchange (ASX: WOR) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.worley.com.

Über Nano One

Nano One Materials Corp. (Nano One) ist ein Cleantech-Unternehmen, das die Art und Weise, wie Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden, weltweit verändert. Die Anwendungen umfassen Elektrofahrzeuge, stationäre Energiespeichersysteme (ESS) und Unterhaltungselektronik.

Das patentierte „One-Pot“-Verfahren des Unternehmens verringert die Kosten, die Kohlenstoffintensität (geringere Treibhausgasemissionen), den ökologischen Fußabdruck sowie die Abhängigkeit von problematischen Lieferketten.

Die Skalierbarkeit ist belegt und wird in der LFP-(Lithiumeisenphosphat)-Pilotproduktionsanlage von Nano One in Québec nachgewiesen - der einzigen Anlage und Expertise dieser Art außerhalb Asiens. Strategische Kooperationen und Partnerschaften mit internationalen Unternehmen wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen eine globale Wachstumsstrategie durch Technologielizenzierung und Joint Ventures.

Nano One hat eine Finanzierung von der kanadischen Regierung, der US-Regierung und der Regierung von British Columbia erhalten. Das Unternehmen nutzt seine umfassende Branchenexpertise und plant die Lizenzierung und den Einsatz von Designpaketen für sauberere Kathodenherstellungsanlagen, um weltweit wettbewerbsfähige und schneller auf den Markt kommende Lösungen für Batteriematerialien anzubieten.

Weitere Informationen finden Sie unter nanoOne.ca.

Firmenkontakt:

Paul Guedes

info@nanoone.ca

(604) 420-2041

Vorsorglicher Hinweis und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: den Erfolg der Allianz; die Straffund des Betriebs; die LFP-Produktion; Joint Ventures; Vertragsprojekte; die Erzeugung von Einnahmen; Betriebswachstum; Lizenzierung; Abnahmen; den Ausbau der Kapazität anhand der Mittel vom Verteidigungsministerium; die Mittel von Sustainable Development Canada; die Entwicklung der Technologie, der Lieferketten und der Pläne für den Bau und den Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen und des Entwicklungsprojekts; die gegenwärtigen und zukünftigen Geschäfte und Strategien des Unternehmens; das geschätzte zukünftige Working Capital; die verfügbaren Finanzmittel; die Verwendung von Finanzmitteln; zukünftige Kapitalausgaben und andere Aufwendungen für den kommerziellen Betrieb; die Nachfrage in der Branche; das Anfallen von Kosten; die Wettbewerbsbedingungen; die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Absicht, das Geschäft, den Betrieb und die potenziellen Aktivitäten des Unternehmens auszubauen; die Funktionen und beabsichtigten Vorteile der Technologie und der Produkte von Nano One; die Entwicklung und Optimierung der Technologie und der Produkte des Unternehmens; voraussichtliche Partnerschaften und die erwarteten Vorteile der Partnerschaften des Unternehmens; die Lizenzierungs-Möglichkeiten des Unternehmens; die Skalierbarkeit der entwickelten Technologie, um der erweiterten Kapazität gerecht zu werden; die Umsetzung der Pläne des Unternehmens - die von Zugang zu Kapital und Zuschüssen abhängen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von Begriffen wie „glauben“, „erwarten“, „vorhersehen“, „planen“, „beabsichtigen“, „fortsetzen“, „schätzen“, „können“, „werden“, „sollten“, „fortlaufend“, „anvisieren“, „Ziel“, „potenziell“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten „werden“, erkannt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Meinungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: allgemeine und globale wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen; die nächsten Schritte und die rechtzeitige Ausführung der Geschäftspläne des Unternehmens; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Plänen für den Bau und den operativen Betrieb der Kathodenproduktionsanlagen; erfolgreiche aktuelle oder zukünftige Kooperationen mit OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen; die Ausführung der Pläne des Unternehmens, die von Unterstützung und Zuschüssen abhängen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen; die Kommerzialisierung der Technologie und der Patente des Unternehmens über Lizenzen, Joint Ventures und unabhängige Produktion; die erwartete weltweite Nachfrage und das prognostizierte Wachstum für LFP-Batterien; und andere Risikofaktoren, die in der MD&A des Unternehmens und im Jahresbericht vom 27. März 2024, beide für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr, sowie in den jüngsten Wertpapierdokumenten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, auf die hier verwiesen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Anleger sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

