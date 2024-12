Deal-Ökonomie

Donald Trump hat es geschafft. Die Ampel auch. Ersterer zieht zum zweiten Mal ins Weiße Haus ein. Letztere hat endlich fertig. Was Noch-Kanzler Scholz und Noch-Vizekanzler Habeck keinesfalls davon abhält, sich gleich wieder als Kanzlerkandidaten für die nächste Regierung zu empfehlen. Notfalls auch per Selfie-Video vom heimischen Küchentisch aus. Grotesker geht es kaum. Was muss eigentlich noch passieren, dass das links-grüne Politikpersonal von SPD und Grünen versteht, dass es dieses Land mit seiner von jeglichen ökonomischen Realitäten losgelösten ideologischen Politik in den Ruin treibt? Das im letzten Jahr von Olaf Scholz heraufbeschworene grüne Wirtschaftswunder ist reine Utopie. In der Realität erlebt die deutsche Industrie hingegen angesichts ökonomisch gescheiterter Energiewende gerade ihr blaues Wunder. Auch das in den letzten zwei Jahren um stolze 25% angehobene Bürgergeld, hilft nicht bei der Bekämpfung des Arbeitskräftemangels. Und langsam, aber sicher haben die meisten Bürger auch verstanden, dass eine Flüchtlingspolitik, die viel zu viele gar nicht Schutzbedürftige aufnimmt, aber viel zu wenige davon auch für den deutschen Arbeitsmarkt qualifiziert, keinesfalls unsere Rente sichert, sondern ganz im Gegenteil unsere Sozialsysteme überfordert. Dieser seit Jahren, schon vor der Ampel-Zeit betriebenen deutschen Moral-Ökonomie stellt Donald Trump nun in den USA mit knallharter wirtschaftsorientierter Deal-Politik ein Modell gegenüber, das konträrer nicht sein könnte: Illegale Migration beenden und sogar zurückführen. Die heimische Wirtschaft nicht wie hierzulande durch hohe Steuern, Energiekosten und überbordende Bürokratie ersticken, sondern durch Steuersenkungen und Bürokratieabbau entfesseln. Die USA als Industriestandort durch hohe Schutzzölle im Standortwettbewerb stärken und damit auch deutsche Autobauer motivieren, in den USA zu produzieren - und so, wie Trump es formuliert, von deutschen zu amerikanischen Autobauern zu werden. Der Markt goutiert es: Während US-Aktien nach dem Wahlsieg von Donald Trump weiter haussierten, ging es angesichts der sich dadurch abzeichnenden wirtschaftlichen Herausforderungen für Europa mit europäischen Aktien zuletzt bergab. Die Börse hat ihr Urteil zu der Frage, welcher der beiden Ansätze überlegen ist, deutsche Moral-Ökonomie oder Trump´sche Deal-Politik, also bereits gefällt. Doch Vorsicht: Als Anleger sollte man dennoch jetzt nicht kurzerhand alles auf US-Aktien setzen. Zwar ist die Börse gut darin, Geschäftsmodelle von Unternehmen oder auch ganzen Volkswirtschaften korrekt vorweg als erfolgreich oder eben nicht zu bewerten. Allerdings neigt sie dabei zur Übertreibung. In einer solchen könnte sich die US-Börse nach ihrem beeindruckenden Aufschwung der letzten Monate und Jahre mittlerweile befinden. Hinzu kommt: Auch europäische Aktien sollte man nicht vorschnell abschreiben. Nicht nur, weil sie im Gegensatz zu ihren US-Pendants aufgrund weit schwächerer Kursentwicklung der letzten Jahre aktuell deutlich günstiger sind. Oder weil es einem als Aktionär von VW, Mercedes oder BMW egal sein kann, ob die Konzerne ihre Autos wie von Trump gewünscht zukünftig verstärkt in den USA bauen. Auch für den Standort Deutschland gilt: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Nur weil Scholz und Habeck nicht verstanden haben, dass ihre bisherige Politik extrem wirtschafts- und damit wohlstandsschädigend ist, heißt es ja nicht, dass der Bürger es nicht versteht. Und der hat nun ja schon bald die Wahl, die Dinge zu ändern.