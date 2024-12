Dahsheng Chemical bringt DURAPONTEX Grip-Einlegesohle mit rutschhemmender Technologie für verbesserte Kontrolle und Beweglichkeit bei Sportlern auf den Markt

„DURAPONTEX Grip wurde durch das Bedürfnis der Athleten nach agilen seitlichen Bewegungen und Kontrolle auf dem Feld, dem Platz und der Bahn inspiriert," sagte Fennie Wei, COO von Dahsheng Chemical (DSC). „Für Fußball, Basketball, Football und dynamische Sportarten, die Kontrolle erfordern, ermöglicht der DURAPONTEX Grip dem Athleten, schnell und sicher die Richtung zu wechseln, seitliche Pendelläufe durchzuführen und mit Präzision zu stoppen, um Spitzenleistungen zu erzielen."

DURAPONTEX Grip besteht aus hochentwickeltem, geschlossenzelligem Schaumstoff mit starker Griffigkeit und rutschfester Technologie, die sowohl in nasser als auch in trockener Umgebung getestet wurde. Die hochelastische Einlegesohle bietet eine bessere Dämpfung und Rückfederung als herkömmlicher geschlossenzelliger Schaumstoff, mit Elastizitätswerten von bis zu 50 % gemäß ASTM D2632. Es sind zwei Härtegrade erhältlich, 25 Asker C und 35 Asker C, für eine individuelle Unterstützung und Haptik. Der starke Griff und die verbesserte Dämpfung unterstützen die Anforderungen eines Hochleistungssportlers beim Laufen, Sprinten, Springen, Treten und Schneiden mit größerer Kontrolle.

Anfang dieses Jahres hat der DSC sein Athlete Engagement Program ins Leben gerufen, das darauf abzielt, die Beziehungen zu den Athleten sowohl auf dem Spielfeld als auch außerhalb zu vertiefen. Durch diese Initiative hat DSC aktiv wertvolles Feedback von Athleten gesammelt, um den kritischen Bedarf an verbessertem Grip unter den Füßen auf dem Fußballfeld zu optimieren. Seitdem haben die Entwickler und Ingenieure von DSC verschiedene Formeln getestet. Nach zahlreichen Labortests auf trockenem und nassem Untergrund haben sie den Durapontex Grip entwickelt, der nachweislich mehr Grip bietet und ideal für seitliche Bewegungen ist.

DSC wird DURAPONTEX Grip auf der ISPO Munich Show vom 3-5. Dezember 2024 in München vorstellen, wo die Besucher die Innovation persönlich erleben können.

Seit seiner Gründung im Jahr 1945 ist Dahsheng Chemical (DSC) führend im Bereich der Schaumstoffinnovation für die Sport- und Bettwarenindustrie. DSC ist bekannt für seinen erstklassigen Komfort- und Leistungsschaum DURAPONTEX und DREAMCELL und arbeitet mit Top-Marken und Schuhherstellern weltweit zusammen. DSC hat sich zum Ziel gesetzt, umweltfreundliche und fortschrittliche Schaumstofflösungen zu entwickeln, die neue Maßstäbe in der Branche setzen, indem sie Innovationen vorantreiben und die Grenzen der Schaumstoffherstellung erweitern.

Besuchen Sie www.dahsheng.com und erfahren Sie mehr über Dahsheng Chemical (DSC) und sein Engagement für Nachhaltigkeit und Öko-Innovation.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2326183/5055780/Dahsheng_Chemical_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2571222/Durapontex_Grip_Graphic.jpg

