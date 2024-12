Marvell knallt nach oben – CEO läutet neue Wachstumsära ein

CEO Mark Murphy läutet für Marvell eine neue Wachtumsära ein.

In den USA gibt es eine Redewendung, die nennt sich "Murphys Gesetz", hierzulande größtenteils bekannt geworden durch Hollywoods Dino-Klassiker Jurassic Park. Es besagt: Wenn etwas schiefgehen soll, dann sucht sich das Schiefgehen schon seinen Weg. Oder positiver formuliert: Was passieren kann, wird passieren. Aufgrund der starken Zahlen von Marvell, kann man auf den positiven Ausgang setzen. Die Aktie stieg nach den starken Zahlen nachbörslich um rund 8 Prozent und startet auch am Mittwoch auf grünem Terrain.

Der Umsatz aus Rechenzentren machte den größten Teil der 1,52 Milliarden US-Dollar aus, da die Umsätze aus diesem Segment im Vergleich zum Vorjahr um 98 Prozent auf 1,1 Milliarden US-Dollar gestiegen sind und damit deutlich über der Schätzung von 1,05 Milliarden US-Dollar lagen.