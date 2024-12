Dax startet freundlich - Anleger blicken nach Paris

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch mit Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 20.140 Punkten berechnet und damit 0,6 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Daimler Truck, Rheinmetall und die Commerzbank, am Ende Fresenius, RWE und Bayer.



Die Anleger blicken am Mittwoch erneut nach Frankreich, wo ein Misstrauensvotum gegen die Regierung ansteht. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Minderheitsregierung den Antrag nicht übersteht, gilt als hoch. "Die Börsen haben sich bereits auf eine längere politische Unsicherheit in Frankreich eingestellt", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Risikoaufschläge für französische Staatsanleihen und Prämien für Kreditausfallversicherungen (CDS) waren zuletzt bereits deutlich angestiegen.





