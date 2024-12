RWE: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) konnte sich nach dem zwischen Februar und April 2024 massiven Kurseinbruch von 42 Euro auf knapp 30 Euro nach über Expertenerwartungen liegenden Zahlen für das erste Quartal im Mai wieder auf bis zu 36 Euro erholen. Danach trat die Versorgeraktie in einen volatilen Abwärtstrend ein. Nachdem die Aktie am 6.11.24 bei 28,15 Euro auf ein neues Jahrestief gefallen war, konnte sie sich in weiterer Folge wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 31,40 Euro erholen.

Obwohl die Politik in den USA und in Deutschland derzeit für Unsicherheit sorgt, blieben Experten für europäische Energiekonzerne optimistisch und bekräftigten zuletzt mit Kurszielen von bis zu 47,50 Euro (JP Morgan Chase) ihre Kaufempfehlungen für die RWE-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die RWE-Aktie in den nächsten Wochen wieder auf 32,80 Euro ansteigen kann, wo sie zuletzt am 13.11.24 gehandelt wurde.