Ölpreise steigen leicht

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen und haben damit an die Gewinne vom Vortag angeknüpft. Im Vergleich zum Vortag hielten sich die Aufschläge aber in engen Grenzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete am Morgen 73,81 US-Dollar. Das waren 19 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Januar stieg ebenfalls geringfügig um elf Cent auf 70,05 Dollar.

Einen Tag vor dem geplanten Treffen der Mitglieder der Opec+ hielten sich die Anleger am Ölmarkt eher zurück. Am Donnerstag beraten Vertreter des Ölverbunds aus Staaten der Opec und anderer Förderländer wie Russland über die künftige Förderpolitik. Es wird allgemein eine weitere Verlängerung einer bestehenden Förderkürzung erwartet.

Ein Anstieg der Ölreserven in den USA konnte die Notierungen nicht belasten. Der Interessenverband American Petroleum Institute (API) hatte in der vergangenen Woche einen Zuwachs der Lagerbestände an Rohöl um 1,2 Millionen Barrel verzeichnet. Am Nachmittag werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet, die am Markt stark beachtet werden und für neue Impulse sorgen könnten./jkr/jsl/jha/