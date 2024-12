9,4 % weniger Auftragseingänge im 3. Quartal 2024 als im Vorquartal / Zahl der Beschäftigten in der Stahlindustrie zuletzt gestiegen

WIESBADEN (ots) - Die Stahlindustrie hat zuletzt immer weniger Aufträge

erhalten. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, ist der

Auftragseingang in der Stahlindustrie im 3. Quartal 2024 gegenüber dem 2.

Quartal 2024 kalender- und saisonbereinigt um 9,4 % zurückgegangen. Gegenüber

dem Vorjahresquartal ergab sich ein kalenderbereinigter Rückgang von 9,7 %. Die

Stahlindustrie zählt als Teil der Metallerzeugung und -bearbeitung zu den

energieintensiven Industriezweigen, welche von den starken Anstiegen der

Energiepreise im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine Ende Februar 2022

betroffen waren. Gegenüber dem 1. Quartal 2022 ging der Auftragseingang in der

Stahlindustrie im 3. Quartal 2024 kalender- und saisonbereinigt mit 6,8 % jedoch

weniger stark zurück als im Vergleich zum Vorquartal beziehungsweise

Vorjahresquartal. Im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt sank er gegenüber dem 1.

Quartal 2022 um 13,4 %.



Produktion in der Stahlindustrie aktuell mit leichtem Rückgang





Die Produktion in der Stahlindustrie geht aktuell leicht zurück, allerdingsweniger stark als die Auftragseingänge: Sie lag im 3. Quartal 2024 kalender- undsaisonbereinigt insgesamt um 0,7 % niedriger als im 2. Quartal 2024. ImVorjahresvergleich gab es dagegen ein Plus: Gegenüber dem 3. Quartal 2023 stiegsie kalenderbereinigt um 2,7 %. Damit zeigt sich ein gegenläufiger Trend zumVerarbeitenden Gewerbe insgesamt: Hier ging die Produktion im selben Zeitraum um4,9 % zurück. Im Vergleich zum Beginn des Krieges in der Ukraine zeigt sichjedoch ein deutlicher Produktionsrückgang: Gegenüber dem 1. Quartal 2022 nahmdie Produktion in der Stahlindustrie im 3. Quartal 2024 um 5,2 % ab(Verarbeitendes Gewerbe insgesamt: -6,3 %).Auftragsbestand in der Stahlindustrie ebenfalls rückläufigDurch den überproportionalen Rückgang der Auftragseingänge ist auch derAuftragsbestand in der Stahlindustrie rückläufig: Vom 2. Quartal 2024 bis zum 3.Quartal 2024 ging dieser um 4,9 % zurück. Gegenüber dem Vorjahresquartal sankder Auftragsbestand in der Branche im 3. Quartal 2024 um 2,9 %. Im Gegensatzdazu lag der Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt im 3. Quartal2024 im Vergleich zum Vorquartal kalender- und saisonbereinigt 0,6 % höher.Gegenüber dem 3. Quartal 2023 ging dieser jedoch ebenfalls zurück (-3,9 %). ImHinblick auf das 1. Quartal 2022 zeigt sich im 3. Quartal 2024 ein Rückgang: DerAuftragsbestand in der Stahlindustrie sank in diesem Zeitraum um 5,5 %(Verarbeitendes Gewerbe insgesamt: -6,3 %).Leichte Umsatzrückgänge in der StahlindustrieDie Umsätze in der Stahlindustrie gehen aktuell ebenfalls zurück: Die Branche