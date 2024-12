mindestens 59,2 Millionen Wahlberechtigte

WIESBADEN (ots) - Sollte im Falle der Auflösung des Deutschen Bundestages die

Wahl zum 21. Deutschen Bundestag wie erwartet am 23. Februar 2025 stattfinden,

werden nach einer auf dem Zensus 2022 basierenden Schätzung des Statistischen

Bundesamtes (Destatis) im Bundesgebiet voraussichtlich mindestens 59,2 Millionen

Deutsche wahlberechtigt sein. Davon sind 30,6 Millionen Frauen und 28,6

Millionen Männer. Hinzu kommen deutsche Wahlberechtigte, die gänzlich oder

überwiegend im Ausland leben, wodurch die Zahl der Wahlberechtigten insgesamt

höher ist. Die Zahl der Wahlberechtigten ist damit voraussichtlich geringer als

bei der letzten Bundestagswahl 2021. Damals waren rund 61,2 Millionen Personen

wahlberechtigt gewesen. Die Differenz geht vor allem auf die demografische

Entwicklung zurück; zudem ist die zensusbedingte Korrektur des

Bevölkerungsbestandes in der aktuellen Schätzung berücksichtigt.



Zu den Wahlberechtigten gehören etwa 2,3 Millionen potenzielle Erstwählerinnen

und Erstwähler, das sind 3,9 % aller Wahlberechtigten. Diese Zahl umfasst alle

jungen Deutschen, die seit der letzten Bundestagswahl volljährig geworden sind.





Methodische Hinweise:Über die Wahlberechtigten für die Bundestagswahlen führt die Gemeinde einWählerverzeichnis. Durch das Wählerverzeichnis wird der Kreis der formellwahlberechtigten Personen festgelegt. Grundlage dafür ist das bei der Gemeindegeführte Einwohnermelderegister. Bei der Aufstellung des Wählerverzeichnisseswerden von Amts wegen nur wahlberechtigte Personen mit deutscherStaatsangehörigkeit berücksichtigt, die am 42. Tag vor der Wahl bei derMeldebehörde gemeldet sind.Wahlberechtigte, die nach dem 42. und vor dem 21. Tag vor der Wahl eine neueWohnung im Wahlgebiet begründen oder ihre Wohnung verlegen und sich bei derMeldebehörde anmelden, werden in das Wählerverzeichnis des neuen Wohnortes nurauf Antrag eingetragen. Außerdem werden nicht im Einwohnermelderegister geführteWahlberechtigte (z. B. Deutsche im Ausland, Obdachlose) in das Wählerverzeichniseingetragen, wenn sie bis zum 21. Tag vor der Wahl einen Antrag auf Eintragungin das Wählerverzeichnis gestellt haben.