KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank: Finanzierung für Solar- und ...

KfW IPEX-Bank: Finanzierung für Solar- und Energiespeicherprojekt in Arkansas/USA

- "Green & Clean Power Sources" verfügt über eine "behind-the-meter"-Solaranlage mit einer Leistung von 105 MW sowie über ein 160 MWh Batteriespeichersystem - Es wird zunächst das benachbarte Hybar, ein Betonstahlwerk zum Recycling von Metallschrott, mit Strom versorgen.



Das neu gegründete Unternehmen Green & Clean Power LLC (GCP) hat bekannt gegeben, dass es erfolgreich eine Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von rund 300 Millionen US-Dollar für den Bau und Betrieb einer Anlage zur Erzeugung und Batterie-Speicherung von Solarenergie auf einem fast 500 Hektar großen Grundstück in Osceola, Arkansas, aufgenommen hat. Die KfW IPEX-Bank stellt ca. 165 Mio. USD für die Baufinanzierung zur Verfügung, wobei Aurora Energy Research als Marktberater fungierte. Das Arkansas Teacher Retirement System (ATRS) hat eine zusätzliche Finanzierungszusage in Höhe von 100 Millionen Dollar gegeben. Die Anlage von GCP befindet sich bereits im Bau und soll bis Herbst 2025 fertiggestellt werden.