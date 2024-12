Osteuropäische Infrastruktur – ein großes Thema für die PORR

Funktionierende Infrastruktur ist wichtig

Infrastruktur stellt das „Fundament“ für alle wesentlichen Funktionen einer Gesellschaft dar und ermöglicht die Versorgung, Mobilität, Bildung, Kommunikation und Sicherheit der Bevölkerung. Als wichtige Bereiche gelten u.a. die Verkehrsinfrastruktur, die nicht nur Straßen, Autobahnen, Brücken und Tunnel, sondern auch Eisenbahnnetze und Bahnhöfe sowie Flughäfen umfasst. Wichtig für den Güter- und Personenverkehr sind aber auch Häfen und Wasserstraßen. Zum Bereich Energieinfrastruktur werden Stromnetze, Umspannwerke und Kraftwerke gezählt. Zu diesem Bereich gehören auch Gas- und Ölpipelines sowie Tankstellen und Ladesäulen für Elektrofahrzeuge. Daneben denkt man bei Wasser- und Abwasserinfrastruktur vor allem an Wasserwerke, Speicher, Leitungen sowie Abwasserkanäle und Kläranlagen. Gleichzeitig werden in Zeiten des Klimawandels Hochwasserschutzanlagen, wie Polder, Deiche und Pumpwerke immer wichtiger. Als ähnlich vielschichtig kann man die nachfolgenden Sektoren der Infrastruktur einordnen: Telekommunikation, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, Abfall- und Entsorgung sowie digitale Infrastruktur.

Der Investitionsbedarf in diesen Bereichen ist enorm: Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln hat im Mai dieses Jahres allein für Deutschland die notwendigen zusätzlichen Investitionen der kommenden zehn Jahre auf knapp 600 Mrd. Euro taxiert und diese Schätzung sogar „konservativ“ bezeichnet. Laut einer Marktstudie von EUROCONSTRUCT – einem wichtigen Anbieter von Research für den europäischen Bausektor – herrscht in Osteuropa im Bereich Infrastruktur meist ein höheres Wachstumspotenzial als in westeuropäischen Ländern. Für das Jahr 2025 übertrifft das durchschnittliche Wachstum der Bauvolumina der vier osteuropäischen Länder Tschechien, Ungarn, Polen und Slowakei (EC-4) die Vergleichswerte 14 westeuropäischer Staaten (EC-14) mitunter deutlich, insbesondere in den folgenden Infrastruktur-Teilsegmenten: Sonstige Infrastruktur (Flughäfen, Häfen und navigierbare Wasserstraßen), Telekommunikation, Energie sowie Wasser/Abwasser.

