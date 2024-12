Salesforce mit soliden Zahlen – Anleger heben die Daumen

Die Aktien von Salesforce stiegen im nachbörslichen Handel am Dienstag, nachdem der Riese für B2B-Software seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 bekannt gegeben hatte.

"Agentforce, unser komplettes KI-System für Unternehmen, das in die Salesforce-Plattform integriert ist, steht im Mittelpunkt einer bahnbrechenden Transformation", sagte CEO Marc Benioff. "Der Aufstieg autonomer KI-Agenten revolutioniert die globale Arbeitswelt und verändert die Art und Weise, wie Branchen arbeiten und skalieren. Mit Agentforce erleben wir die Zukunft nicht nur – wir führen sie an und entfesseln eine neue Ära digitaler Arbeit für jedes Unternehmen und jede Branche."

Für das am 31. Oktober abgeschlossene Quartal meldete Salesforce einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 2,41 US-Dollar, was unter der Konsensschätzung von 2,45 US-Dollar lag. Der Umsatz von 9,44 Milliarden US-Dollar lag jedoch 90 Millionen US-Dollar über der Schätzung. Salesforce gab an, dass der niedriger als erwartete Gewinn pro Aktie auf Verluste bei strategischen Investitionen zurückzuführen sei.

Für das laufende Quartal erwartet Salesforce einen Umsatz zwischen 9,9 und 10,1 Milliarden US-Dollar, was unter der Analystenprognose von 10,5 Milliarden US-Dollar liegt. Das Unternehmen erwartet einen Gewinn pro Aktie zwischen 2,57 und 2,62 US-Dollar. Auch dies liegt wiederum unter der Schätzung von 2,65 US-Dollar.

Salesforce prognostiziert für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz zwischen 37,8 und 38 Milliarden US-Dollar, wobei der Mittelwert bei 37,9 Milliarden US-Dollar liegt und damit knapp über dem Konsens der Analysten von 37,86 Milliarden US-Dollar liegt. Das Unternehmen erwartet einen Jahresgewinn je Aktie zwischen 9,98 und 10,03 US-Dollar.

Die Aktie stieg um rund 10 Prozent im nachbörslichen Handel und ist auch am Mittwoch auf grünem Terrain gestartet.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,87 % und einem Kurs von 356EUR auf Tradegate (04. Dezember 2024, 10:48 Uhr) gehandelt.

