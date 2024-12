Wird London zum globalen Zentrum für Kryptowährungen?

In einer Rede kündigte die britische Wirtschaftsstaatssekretärin Tulip Siddiq an, dass die Regierung ab Anfang nächsten Jahres regulatorische Entwürfe zu digitalen Vermögenswerten, darunter auch Stablecoins, mit Unternehmen abstimmen werde. Besonders bemerkenswert: Staking-Dienste, bei denen Nutzer Kryptowährungen "parken", um dafür Belohnungen zu erhalten, sollen nicht wie klassische Investmentfonds behandelt werden. Diese Entscheidung könnte es für Krypto-Unternehmen einfacher, solche Dienste anzubieten, ohne großen bürokratischen Aufwand.

Poppy Gustafsson, die britische Investitionsministerin, betonte kürzlich auf einer Veranstaltung der Coinbase-unterstützten Initiative "Stand With Crypto", dass Blockchain-Technologie bereits jetzt eine zentrale Rolle im britischen Technologie-Sektor spiele. Sie hob die Einführung der Digital Securities Sandbox hervor – eine Testumgebung für blockchainbasierte Wertpapierlösungen in einem regulierten Umfeld. Zudem startete die Regierung kürzlich einen "Digital Gilt"-Pilot, um Staatsanleihen auf der Blockchain zu emittieren.

Kritik: Kann Großbritannien das Potenzial wirklich ausschöpfen?

Trotz dieser Initiativen bleiben Zweifel. Der britische Unternehmer Steven Bartlett, bekannt aus dem Podcast "Diary of a CEO", hinterfragt, ob Großbritannien die Risikobereitschaft und unternehmerfreundliche Haltung habe, um diese Chance zu nutzen. Nach seiner Erfahrung sei es "unfair", ein Blockchain-Startup in London aufzubauen, verglichen mit Standorten wie San Francisco.

Daten der britischen Finanzaufsichtsbehörde FCA zeigen zwar, dass das Interesse an Kryptowährungen im Land wächst – der durchschnittliche Kryptobesitz der Briten stieg von 1.595 Pfund (2023) auf 1.842 Pfund (2024). Doch ein vollständiges regulatorisches Rahmenwerk wird erst 2026 erwartet, was laut Brancheninsidern ein strategischer Nachteil gegenüber der Konkurrenz in den USA und der EU sein könnte.

Amerikanische Konkurrenz: Trump und die Krypto-Offensive

Die Wahl von Donald Trump in den USA könnte das Rennen um die Vorherrschaft im Kryptobereich zusätzlich verschärfen. Trump hat versprochen die von der US-Regierung beschlagnahmen Bitcoin nicht zu verkaufen und auch der SEC-Chef Gary Gensler, welcher für seine Anti-krypto Haltung bekannt war ist bereits zurückgetreten.

Tom Duff Gordon, Vizepräsident für internationale Politik bei Coinbase, warnte, dass Großbritannien die aktuelle regulatorische Dynamik nicht abbremsen dürfe. Andernfalls könnten die USA mit einer Bundesgesetzgebung für Kryptowährungen bis 2025 den Vorsprung übernehmen.

Europa prescht voran: MiCA setzt Standards

Die EU setzt mit ihrer Markets in Crypto-Assets (MiCA)-Verordnung neue Maßstäbe und wird bereits diesen Monat vollständig in Kraft treten. Irfan Baluch, Krypto-Anwalt bei Cripps, lobt die EU für ihre proaktive Haltung und fordert Großbritannien auf, diesem Beispiel zu folgen.

Baluch warnte, dass veraltete Gesetze Innovationen behindern und Unternehmen ins Ausland treiben könnten. Ein Beispiel ist die Londoner Börse, die aufgrund einer Regel von 2018 Krypto-Investments in öffentlich gehandelten Vehikeln blockiert. George McDonaugh, CEO von KR1, sieht hierin ein Hindernis für britische Kapitalmärkte und fordert die Aufhebung dieser Einschränkung.

Fazit: Großbritannien zwischen Anspruch und Realität

Großbritannien hat zweifellos das Potenzial, sich als führender Krypto-Hub zu etablieren. Doch die Frage bleibt offen: Wird das Land schnell genug handeln, um die regulatorischen Grundlagen zu schaffen, die nötig sind, um Innovation und Wachstum zu fördern?

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

