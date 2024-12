Rio Tinto erhöht Kupferprognose, die alles verändern soll!

Rio Tinto erwartet ein durchschnittliches jährliches Wachstum von drei Prozent ab 2024 über alle Geschäftsbereiche hinweg. Vor allem die geplante Produktionssteigerung um 50 Prozent in den mongolischen Betrieben treibt die Kupferambitionen voran.

Das Unternehmen will seine jährliche Kupferproduktion bis 2030 auf eine Million Tonnen erhöhen. "Mit der Inbetriebnahme der Untertage-Kupfermine Oyu-Tolgoi in der Mongolei, der Umsetzung des Simandou-Projekts für hochwertiges Eisenerz in Guinea und dem Ausbau unseres Lithiumgeschäfts durch die geplante Übernahme von Arcadium stellen wir die Weichen für ein Jahrzehnt profitablen Wachstums", erklärte CEO Jakob Stausholm.