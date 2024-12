Bertelsmann Investments stärkt EMBRACE mit Erwerb von VOCANTO (FOTO)

Gütersloh (ots) -



- Ausbau des Bereichs HR Tech innerhalb von Bertelsmann Next

- Bereits dritte Akquisition nach dem Erwerb von Studyflix und Milch & Zucker

- Deniz Pielsticker: "Ein weiterer Schritt beim Ausbau des strategischen

Wachstumsbereichs HR Tech innerhalb von Bertelsmann Next."



Bertelsmann Investments (BI) stärkt mit dem Erwerb des Kölner Unternehmens

VOCANTO sein Portfoliounternehmen EMBRACE, Teil des Bereichs Bertelsmann Next,

in dem die Zukunftsthemen Digital Health, Pharma Tech, Mobile Ad Tech und HR

Tech vorangetrieben werden. BI baute EMBRACE zuletzt durch die Übernahmen des

renommierten deutschen HR-Lösungsanbieters Milch & Zucker sowie von Studyflix,

der größten Karriere-Plattform für Schüler:innen und Studenten:innen im

deutschsprachigen Raum, deutlich aus. VOCANTO ist eine E-Learning-Plattform für

kaufmännische und gewerblich-technische Ausbildungsberufe.







Unternehmen EMBRACE innerhalb von Bertelsmann Next, sagt: "Der Erwerb von

Vocanto ist der nächste Schritt beim Ausbau von EMBRACE hin zu einem führenden

HR-Tech-Anbieter. Wir werden im Rahmen des Bertelsmann-Next-Programms auch in

den kommenden Jahren in das weitere organische und akquisitorische Wachstum von

EMBRACE investieren."



Gero Hesse, CEO von EMBRACE, sagt: "Mit dem Kauf von VOCANTO decken wir fortan

alle Key Challenges entlang der Felder Attraction, Hiring und Retention ab - und

kommen unserer Vision eines umfassenden HR-Ökosystems mit starkem Footprint in

der jungen Zielgruppe einen weiteren Schritt näher."



Stephan Hansen und Johannes Schulte, VOCANTO-Gründer und Co-CEOs, erklären: "Wir

sind leidenschaftliche Fans und Verfechter der dualen Berufsausbildung. Wir sind

davon überzeugt, dass wir dieser Leidenschaft in der EMBRACE-Family noch mehr

Kraft und Durchsetzungsfähigkeit verleihen können. Wir wollen Bildung

ermöglichen und so noch mehr Unternehmen darin unterstützen, zukünftige

Fachkräfte zu gewinnen, auszubilden und zu halten."



Die renommierten E-Learning-Marken VOCANTO sowie PRÜFUNGS.TV (mit Fokus auf

Banken und Versicherungen) bleiben nach dem Erwerb unter dem Dach von EMBRACE

als eigenständige Marken erhalten. Die Gründer Stephan Hansen und Johannes

Schulte bleiben ebenfalls in der Unternehmensführung.



Über Bertelsmann Investments



Bertelsmann Investments (BI) bündelt die globalen Venture-Capital-Aktivitäten

von Bertelsmann sowie den Wachstumsbereich Bertelsmann Next. Der

Venture-Capital-Arm umfasst die Fonds Bertelsmann Asia Investments (BAI),

Bertelsmann India Investments (BII) und Bertelsmann Digital Media Investments Seite 2 ► Seite 1 von 2



Deniz Pielsticker, CFO von Bertelsmann Investments und verantwortlich für dasUnternehmen EMBRACE innerhalb von Bertelsmann Next, sagt: "Der Erwerb vonVocanto ist der nächste Schritt beim Ausbau von EMBRACE hin zu einem führendenHR-Tech-Anbieter. Wir werden im Rahmen des Bertelsmann-Next-Programms auch inden kommenden Jahren in das weitere organische und akquisitorische Wachstum vonEMBRACE investieren."Gero Hesse, CEO von EMBRACE, sagt: "Mit dem Kauf von VOCANTO decken wir fortanalle Key Challenges entlang der Felder Attraction, Hiring und Retention ab - undkommen unserer Vision eines umfassenden HR-Ökosystems mit starkem Footprint inder jungen Zielgruppe einen weiteren Schritt näher."Stephan Hansen und Johannes Schulte, VOCANTO-Gründer und Co-CEOs, erklären: "Wirsind leidenschaftliche Fans und Verfechter der dualen Berufsausbildung. Wir sinddavon überzeugt, dass wir dieser Leidenschaft in der EMBRACE-Family noch mehrKraft und Durchsetzungsfähigkeit verleihen können. Wir wollen Bildungermöglichen und so noch mehr Unternehmen darin unterstützen, zukünftigeFachkräfte zu gewinnen, auszubilden und zu halten."Die renommierten E-Learning-Marken VOCANTO sowie PRÜFUNGS.TV (mit Fokus aufBanken und Versicherungen) bleiben nach dem Erwerb unter dem Dach von EMBRACEals eigenständige Marken erhalten. Die Gründer Stephan Hansen und JohannesSchulte bleiben ebenfalls in der Unternehmensführung.Über Bertelsmann InvestmentsBertelsmann Investments (BI) bündelt die globalen Venture-Capital-Aktivitätenvon Bertelsmann sowie den Wachstumsbereich Bertelsmann Next. DerVenture-Capital-Arm umfasst die Fonds Bertelsmann Asia Investments (BAI),Bertelsmann India Investments (BII) und Bertelsmann Digital Media Investments