Was taugen die Zahlen von GameStop 2.0?

Einmal mehr konnte Meme-Trader Keith Gill, besser bekannt unter seinen Pseudonymen Roaring Kitty und DeepFuckingValue, in diesem Jahr für einen Short-Squeeze in der Aktie von GameStop sorgen. Von den Anfang 2021 erzielten Höhen blieb das Papier jedoch weit entfernt.

Die Chewy-Aktie tut worauf Anleger bei GameStop hoff(t)en: Steigen!

Wurde zwischenzeitlich spekuliert, er könnte aufgrund seiner Beteiligung einen Einzug in den Verwaltungsrat anstreben, trennte er sich aber von seiner Position – um beim Tiernahrungshändler Chewy einzusteigen. Dessen Aktie wurde dadurch (unfreiwillig) ebenfalls zum Meme-Trade.

An seiner Position hielt Keith Gill nur knapp vier Monate fest und stieg Ende Oktober auch hier wieder aus. Der Aktienkursentwicklung hat das jedoch noch nicht geschadet, die Anteile konnten sich aufgrund ihrer moderaten Bewertung und des fortgesetzten Unternehmenswachstums im Vergleich zum Stand vor einem Jahr um knapp 80 Prozent verteuern.

Nach dem Ausstieg von Roaring Kitty steht nun wieder die operative Entwicklung im Vordergrund – die fiel nach den am Mittwochmittag vorgelegten Quartalszahlen gemischt aus.

Umsatz über, Gewinn unter den Erwartungen

Die Erlöse kletterten gegenüber dem Vorjahresquartal um 4,8 Prozent auf 2,88 Milliarden US-Dollar. Damit konnten die Erwartungen um 20 Millionen US-Dollar übertroffen werden, nach einer sich zuletzt verflachenden Wachstumskurve beschleunigte sich die Umsatzsteigerung außerdem wieder.

Nicht überzeugen konnte hingegen der bereinigte Gewinn, der mit 0,20 US-Dollar pro Aktie um 3 Cent unter den Erwartungen landete. Insgesamt erzielte das Unternehmen einen Nettoertrag in Höhe von 3,9 Millionen US-Dollar.

Vorzeichenwechsel bei der Profitabilität

Das mag zwar auf den ersten Blick gemessen am Milliardenumsatz gering erscheinen, markiert aber einen wichtigen Meilenstein, da das Unternehmen im Vorjahresquartal mit einem Nettoverlust von 35,3 Millionen US-Dollar noch nicht profitabel gewirtschaftet hatte.

Die Verbesserung der Ertragslage ist umso bemerkenswerter, als dass Chewy gegenüber dem Vorjahresquartal zahlreiche Ausgaben erhöht hat, so zum Beispiel für das Marketing.

CEO Smit Singh zeigte sich zufrieden mit dem Abschneiden des Unternehmens in den zurückliegenden drei Monaten und betonte in seinem Statement vor allem die finanziellen Verbesserungen: "Wir haben ein Umsatzwachstum erzielt, das die obere Grenze unserer Prognose für den Nettoumsatz übertroffen hat, einen sequenziellen Anstieg aktiver Kunden, eine fortgesetzte Ausweitung der bereinigten EBITDA-Marge und eine starke Generierung von freiem Cashflow."

Anleger reagieren enttäuscht

Anleger zeigten sich trotz der operativen Verbesserungen jedoch nicht zufrieden mit dem unter den Erwartungen liegenden Gewinnergebnis. Unmittelbar nach der Veröffentlichung der Zahlen fiel das Papier zeitweise um über 7 Prozent. Inzwischen (Stand: 13:45 Uhr) betragen die Verluste nach rund 385.000 gehandelten Stücken jedoch nur noch 4 Prozent.

Selbst wenn diese Verluste im regulären Handel ihre Aktualität behalten sollten, blickt Chewy auf ein bislang erfolgreiches Börsenjahr zurück mit Gewinnen, die sowohl den US-Gesamtmarktindex S&P 500 als auch das Technologiebarometer Nasdaq Composite, dessen Teil Chewy ist, schlagen konnte.

Fazit: Rücksetzer könnte Einstiegschance liefern

Wenngleich die Zahlen am Mittwoch nicht gut aufgenommen werden, konnte Chewy zwei wichtige Dinge beweisen: Erstens, dass es weiterhin auf Wachstumskurs ist, und zweitens, dass die von Investoren erhofften Profitabilitäts- und Margenverbesserungen gelungen sind – wenn auch noch nicht ganz mit der erwünschten Geschwindigkeit.

Für das laufende Geschäftsjahr ist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25 bewertet. Das ist zugegeben nicht günstig für ein Unternehmen mit derzeit einstelligen Wachstumsraten, allerdings ist Chewy deutlich erfolgreicher als beispielsweise Mitbewerber PetCo, was einen Bewertungsaufschlag verdient.

Im Unterschied zu GameStop handelt es sich bei Chewy um eine Meme-Aktie mit Substanz. Die derzeit mit rund 9 Prozent in den Anteilen vertretenen Leerverkäufer könnten daher mittelfristig auf dem falschen Fuß erwischt haben. Wer als Anleger einen Zock wagen möchte, kann das hier tun.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion