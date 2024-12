Deal-Ökonomie

Itzehoe (ots) - Der künftige US-Präsident Donald Trump macht Ankündigungen, die

US-Börse haussiert. Für Aktien in Europa geht es dagegen bergab. Das wundert

Jörg Wiechmann nicht - aber der Geschäftsführer des Itzehoer Aktien Clubs (IAC)

warnt auch davor, nun alles auf die Karte USA zu setzen.



Seine Analyse der wirtschaftlichen Lage in Deutschland fällt eindeutig aus: "Was

muss eigentlich noch passieren, dass das links-grüne Politikpersonal von SPD und

Grünen versteht, dass es dieses Land mit seiner von jeglichen ökonomischen

Realitäten losgelösten ideologischen Politik in den Ruin treibt?" Das von

Kanzler Olaf Scholz heraufbeschworene grüne Wirtschaftswunder sei reine Utopie,

angesichts ökonomisch gescheiterter Energiewende erlebe die deutsche Industrie

gerade ihr blaues Wunder, so Wiechmann. Das in den vergangenen zwei Jahren um

stolze 25 Prozent angehobene Bürgergeld helfe nicht gegen den

Arbeitskräftemangel. Dasselbe gelte für die Flüchtlingspolitik, die viel zu

viele nicht Schutzbedürftige aufnehme, aber viel zu wenige davon auch für den

deutschen Arbeitsmarkt qualifiziere - das sichere nicht die Rente, sondern

überfordere die Sozialsysteme.





