Welche Höhen kann Tron erreichen?

Investoren verlagern Kapital auf ältere Projekte

Analysten zufolge verlagern Investoren zunehmend Kapital aus Bitcoin und neueren Token wie Meme-Coins hin zu älteren und unterbewerteten Projekten, einschließlich Tron. "Viele ältere Projekte haben ihre Höchststände um über 90 Prozent unterschritten, was sie attraktiv für kleinere Kapitalflüsse macht", erklärt Pat Zhang, Leiter der WOO X Research-Abteilung.

Ein Haupttreiber könnte die spekulative Hoffnung auf Trons Aufnahme in Grayscales Investmentportfolio sein. Bereits im Oktober wurde TRX als einer von 35 möglichen Kandidaten angekündigt, wobei eine endgültige Entscheidung noch aussteht.

Justin Sun und seine strategischen Moves

Neben institutioneller Spekulation stehen auch die Aktionen von Tron-Gründer Justin Sun im Fokus. Jüngste Schlagzeilen umfassen eine 30-Millionen-US-Dollar-Investition in das Trump-unterstützte World-Liberty-Financial-Projekt und Suns PR-Trick mit dem berühmten Kunstwerk "Comedian" von Maurizio Cattelan, wobei es sich um eine Banane, die mit Klebeband an eine Wand befestigt wurde, handelt. Solche Aktionen steigern die Aufmerksamkeit für Tron und das gesamte Ökosystem, welches laut DeFiLlama einen Gesamtwert von 14 Milliarden US-Dollar in dezentralen Anwendungen (TVL) erreicht hat.

Tron und Südkorea: Politische Unruhen als Katalysator

Ein weiterer Faktor, der Trons plötzlichen Anstieg beflügelt haben könnte, ist die politische Instabilität in Südkorea. Präsident Yoon Suk-yeol erklärte vorübergehend das Kriegsrecht – ein beispielloser Schritt seit über 40 Jahren. Die Situation führte zu Unterbrechungen bei den führenden südkoreanischen Börsen Upbit und Bithumb, was die Nachfrage nach TRX als Transfertoken verstärkte.

"Tron wird häufig genutzt, um schnell Kapital zwischen Börsen zu verschieben – besonders in Südkorea, einem der aktivsten Kryptomärkte der Welt", sagt Rachael Lucas, Analystin bei BTC Markets.

Technische Faktoren und Gerüchte heizen die Rallye an

Zusätzlich zu den äußeren Einflüssen gibt es Gerüchte, dass ein großer Teil des TRX-Angebots direkt von Justin Sun kontrolliert wird. Analysten stellen daher infrage, ob der Anstieg rein organisch ist. Dennoch bleibt Trons Erfolg ein Signal für das zunehmende Interesse an Altcoins.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

