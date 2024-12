Taliban verbieten Frauen medizinische Ausbildung - auch Hebammen

KABUL (dpa-AFX) - In Afghanistan haben die islamistischen Taliban laut der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) Frauen nun auch die Ausbildung im medizinischen Bereich verboten. Damit falle für Frauen eine der letzten Möglichkeiten zu einer weiterführenden Bildung in dem Land weg, so die Organisation. Wie zwei Institute der Deutschen Presse-Agentur mitteilten, seien auch Ausbildungen zur Krankenschwester oder Hebamme "bis auf weiteres" eingestellt.

Unter den Taliban, die seit August 2021 wieder an der Macht in Afghanistan sind, ist Mädchen und Frauen der Zugang zu höheren Schulen und Universitäten versperrt. Eine Ausnahme stellte bisher der Gesundheitssektor dar. So konnten sich Frauen an öffentlichen und privaten Instituten weiterhin vor allem zur Hebamme oder Krankenschwester ausbilden lassen.