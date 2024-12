ProSiebenSat.1 Media - Aktie im Rampenlicht - 04.12.2024

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von ProSiebenSat.1 Media in den letzten drei Monaten Verluste von -19,78 % verkraften.

Mit einer Performance von +10,92 % konnte die ProSiebenSat.1 Media Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,22 % geändert.

Nach dem Rekordsprung über 20.000 Punkte am Vortag hat der Dax zur Wochenmitte noch eine Schippe draufgelegt. Gegen Mittag kletterte der deutsche Leitindex um weitere 0,9 Prozent auf 20.189 Zähler. Die viel zitierte Jahresendrally geht also in eine …

Der italienische Medienriese bringt sich Berichten zufolge für eine Übernahme von ProSieben in Stellung.