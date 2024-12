Stimmung im Mittelstand kann Abwärtstrend nicht durchbrechen

Frankfurt am Main (ots) -



- KfW-ifo-Mittelstandsbarometer sinkt zum sechsten Mal in Folge

- Einzelhandel ist kleiner Lichtblick

- Beschäftigungserwartungen trüben sich weiter ein



Die Stimmung im deutschen Mittelstand verschlechtert sich im November zum

sechsten Mal in Folge. Mit einem Rückgang um 0,9 Zähler liegt das Geschäftsklima

nun bei minus 20,5 Punkten - also weit unter dem langjährigen Durchschnitt, der

durch die Nulllinie definiert ist. Grund dafür ist vor allem, dass die kleinen

und mittleren Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage deutlich schlechter

bewerten als im Vormonat.







Ergebnisse der ifo-Konjunkturumfragen aus, unterteilt nach Größenklassen der

Unternehmen und Hauptwirtschaftsbereichen.



Innerhalb des Geschäftsklimaindex sinkt die Beurteilung der aktuellen

Geschäftslage um 2,2 Zähler auf minus 21,8 Punkte. Damit setzt sich der

Abwärtstrend fort, der schon seit Mitte 2022 anhält. Die Geschäftserwartungen

auf Sicht von sechs Monaten bessern sich dagegen geringfügig auf niedrigem

Niveau um 0,4 Zähler auf minus 19,4 Punkte.



Erfreulich ist, dass sich das Geschäftsklima im mittelständischen Einzelhandel

aufhellt. Seit August bessert sich hier das Geschäftsklima und insbesondere auch

die Lagebeurteilung, was dafürspricht, dass die Einzelhandelsumsätze nach einem

Zuwachs im dritten Quartal auch im laufenden Vierteljahr zulegen. Ebenfalls

leicht verbessert ist die Stimmung in der mittelständischen Industrie. Die

drohenden protektionistischen Maßnahmen der USA scheinen den eher auf den

Binnenmarkt fokussierten deutschen Mittelstand momentan noch kalt zu lassen.



Das sieht in industriellen Großunternehmen anders aus. Sie bewerten sowohl ihre

aktuelle Geschäftslage als auch noch mehr ihre Zukunftsaussichten deutlich

schlechter als vor einem Monat oder vor einem Jahr.



Der Geschäftsklimaindex der Großunternehmen insgesamt sinkt im November um 2,6

Zähler auf minus 22,9 Punkte.



Die Beschäftigungserwartungen verschlechtern sich sowohl bei Großunternehmen als

auch im Mittelstand weiter; in Großunternehmen liegen sie absolut betrachtet

weit unter denen im Mittelstand. Vor allem in der Industrie, im Großhandel und

bei den großen Einzelhändlern planen viele Unternehmen, die Zahl ihrer

Beschäftigten zu reduzieren.



"Das mittelständische Geschäftsklima im November ist so trüb wie graues

Herbstwetter. Lichtblicke gibt es praktisch nur aus dem Einzelhandel, wo sich

zumindest bei den kleinen und mittleren Unternehmen ein zaghafter Erholungstrend

herausgebildet hat", sagt Dr. Philipp Scheuermeyer, Konjunkturexperte bei KfW

Research. "Der Mittelstand war bei den Beschäftigungserwartungen bislang ein

Stabilitätsanker. Aber die Situation hat sich auch hier schleichend eingetrübt

und es ist unklar, wie lange die Unternehmen bei unterausgelasteten

Produktionskapazitäten an ihren Beschäftigten festhalten können."



Das aktuelle KfW-ifo-Mittelstandsbarometer ist abrufbar unter:



KfW-ifo-Mittelstandsbarometer | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Servic

e/Download-Center/Konzernthemen/Research/Indikatoren/KfW-ifo-Mittelstandsbaromet

er/?redirect=80065)



Die KfW unterstützt im Auftrag des Bundes den Mittelstand mit zahlreichen

Förderprogrammen. Weitere Informationen unter Förderung für Unternehmen | KfW (h

ttps://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/?kfwmc=kom.presse.pm.na.na.stand

ardtext&wt_cc1=anlass&wt_cc2=na)



