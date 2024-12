Deutscher Geldanlage-Index (DVAX-GA) im Sommer 2024 / Die Aktienkultur in Deutschland wird weiblicher (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Das Meinungsklima in Deutschland zur aktienbasierten

Geldanlage hat sich in den vergangenen Jahren deutlich zum Positiven entwickelt.

Wesentlich hat dazu die zunehmend aufgeschlossene Haltung der Frauen gegenüber

Aktien, Börsen und Kapitalmärkten beigetragen. Das geht aus einer

Sonderauswertung des Deutschen Geldanlage-Index (DIVAX-GA) hervor, die das

Deutsche Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung (DIVA) und die

Fondsgesellschaft DWS vorgelegt haben. Der Index wird seit Sommer 2020 zweimal

jährlich vom DIVA ermittelt. Basis ist eine repräsentative Befragung von 2000

Menschen in Zusammenarbeit mit INSA-CONSULERE.



Insbesondere junge Frauen treiben den Deutschen Geldanlage-Index.





