Das Texas Cardiac Arrhythmia Institute am St. David's Medical Center setzt als erstes in den USA einen von der FDA zugelassenen Mapping- und Dual Energy Ablationskatheter ein

Austin, Texas (ots/PRNewswire) - Elektrophysiologen am Texas Cardiac Arrhythmia

Institute (TCAI) am St. David's Medical Center haben vor kurzem als erste in den

USA eingesetzt, einen All-in-One-Katheter mit hoher Dichte und dualer Energie

für die Behandlung von persistierendem Vorhofflimmern und Vorhofflattern,

Herzrhythmusstörungen, von denen Millionen von Menschen weltweit betroffen sind,

nachdem er von der US-amerikanischen Food and Drug Administration zugelassen

wurde. Der kugelförmige Katheter ermöglicht es den Ärzten, Energie an einen

bestimmten Bereich des Herzens abzugeben und gleichzeitig das Herz des Patienten

abzubilden.



Der erste Eingriff wurde von Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C.,

Herz-Elektrophysiologe und leitender medizinischer Direktor des TCAI, und Amin

Al-Ahmad, M.D., klinischer Herz-Elektrophysiologe, am 7. November 2024

durchgeführt. Dr. Natale war auch an der Studie beteiligt, die zur FDA-Zulassung

führte.







Katheter kartieren, ablatieren und validieren, was die Flexibilität und

Effizienz der Arbeitsabläufe erhöht und letztlich zu mehr Sicherheit und

Wirksamkeit führt", so Dr. Natale. "Da die weltweite Innovation bei der

Behandlung von Herzrhythmusstörungen weiter voranschreitet, ist das Texas

Cardiac Arrhythmia Institute dankbar, dass es für die Patienten in Zentraltexas

und darüber hinaus eine Vorreiterrolle spielt."



Das neuartige System ermöglicht es Ärzten, die Behandlung während eines

Ablationsverfahrens auf die Bedürfnisse des Patienten abzustimmen, indem sie

entweder ein gepulstes Feld oder Radiofrequenzenergie einsetzen und gleichzeitig

Mapping-Funktionen zur Korrektur schneller, abnormaler Herzrhythmen

bereitstellen.



Bei der Pulsfeldablation handelt es sich um eine nichtthermische Ablation, bei

der elektrische Impulse mit kurzer Dauer und hoher Energie an das Herzgewebe

abgegeben werden, um die Zellen zu zerstören, die unregelmäßige Herzrhythmen

verursachen, und zwar ohne übermäßige Hitze oder Kälte, während bei der

Radiofrequenzablation thermische Energie (Hitze und Kälte) eingesetzt wird, um

die Zellen zu zerstören, die unregelmäßige Herzrhythmen verursachen.



Anfang dieses Jahres führte das TCAI die ersten Fälle im Land für die beiden

gepulsten Feldablationkatheter durch, die kommerziell zugelassen wurden.



Das TCAI ist ein hochmodernes elektrophysiologisches Zentrum, das sechs mit

modernster Technologie ausgestattete Labore umfasst, in denen eine Gruppe

renommierter Herz-Elektrophysiologen eine große Anzahl der komplexesten

elektrophysiologischen Verfahren durchführt.



