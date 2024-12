AKTIE IM FOKUS Hugo Boss weiter erholt - Grieder Vertrauen ausgesprochen Das Festhalten des Aufsichtsrates an Daniel Grieder hat am Mittwoch der Erholung der Hugo-Boss-Aktien neuen Rückenwind gegeben. Anleger reagierten positiv darauf, dass das Gremium dem Konzernchef trotz der in den vergangenen Tagen aufgekommenen …