Rekordergebnis mit 530 Millionen Euro Umsatz im weltweiten Konzern

München (ots) -- Messechefs Reinhard Pfeiffer und Stefan Rummel: Die Messe München hat in einemwirtschaftlich schwierigen Umfeld ihre Stellung als einer der wichtigstenMesseplätze weltweit untermauert- Starke Profitabilität im Kerngeschäft in München und im Konzern bringtRekordergebnis: 530 Millionen Euro Umsatz, 130 Millionen Euro Ebitda und 60Millionen Euro Jahresergebnis weltweit- Perfekte Basis für das Messe-Feuerwerk im Megajahr 2025 mit weiteremUmsatzrekord in MünchenDie Messe München geht nach einem intensiven Jahr 2024 voller Zuversicht in dasMesse-Mega-Jahr 2025. "Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Situation konntedie Messe München ein Rekordergebnis erzielen", so die beiden MessechefsReinhard Pfeiffer und Stefan Rummel. Am Ende übertrifft die Messe München nachden vorläufigen Hochrechnungen bei weitem die Planung. Besonders stark lief dasGeschäft der Messe München im Ausland. Zusammen mit der Messe München GmbH amStandort in München kann nach vorläufigen Hochrechnungen ein Konzernumsatz von530 Millionen Euro, ein Konzernebitda von über 130 Millionen Euro und einJahresergebnis von 60 Millionen Euro eingefahren werden. Am Hauptsitz in Münchenliegt der Umsatz bei rund 330 Millionen Euro, das Ebitda bei 60 Millionen Euround das Jahresergebnis bei acht Millionen Euro. Beste Voraussetzungen für dasMegajahr 2025 mit allein acht Weltleitmessen in München und einemprognostizierten Rekordumsatz von über 500 Millionen Euro am Standort in Bayern."In diesem wirtschaftlich schwierigen Umfeld in Deutschland zeigt sich dieStärke unseres Portfolios mit zwölf Weltleitmessen und einem robustenKerngeschäft", erläutern Reinhard Pfeiffer und Stefan Rummel das positiveErgebnis: "Die Anziehungskraft unserer Veranstaltungen ist nach wie vorungebrochen. Hier verzichtet man am wenigsten auf eine Teilnahme." Messen sindin solchen Zeiten als Treffpunkte wichtiger denn je. "Es kommen die Entscheider,und das ist für die Geschäftsanbahnung auf einer Messe wichtig", so die beidenMessechefs.Die finanzielle Bilanz im weltweiten Konzern erreicht einen neuen Rekord. Diesist vor allem auf das enorm starke Auslandsgeschäft der Messe Münchenzurückzuführen. Konzernweit ergab sich ein Umsatz von 530 Millionen Euro, derhöchste in der Unternehmensgeschichte, sowie ein Ebitda von 130 Millionen Euround ein starkes Jahresergebnis von über 60 Millionen Euro. Der Umsatz in Münchenliegt nach den vorläufigen Hochrechnungen bei rund 330 Millionen Euro, dasEbitda erreicht rund 60 Millionen Euro, es bleibt ein Jahresergebnis von achtMillionen Euro. "Unser Ziel ist es, unsere Schulden aus eigener Kraft zu tilgen