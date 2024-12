Gewonnene Zeit gut nutzen

Berlin (ots) - "Mit der gestrigen Einigung auf europäischer Ebene ist nun dieVerschiebung der EU-Entwaldungsverordnung um ein Jahr beschlossene Sache - unddas ist gut so. Endlich gibt es Klarheit über den Anwendungsbeginn derVerordnung. Das gibt den Unternehmen etwas mehr der dringend notwendigenPlanungssicherheit. Nun gilt es, die gewonnene Zeit effektiv zu nutzen. Wennschon eine zusätzliche Regulierung kommen muss, sollte sie wenigstenshandwerklich gut gemacht sein", kommentiert BGA-Präsident Dr. Dirk Jandura dieEntscheidung zur EU-Entwaldungsverordnung.Und weiter:"Vor allem die EU-Kommission steht in der Pflicht, endlich dieKernelemente der Verordnung bereitzustellen. So fehlt beispielsweise noch immerdas Benchmarkingsystem, das Länder in Risikokategorien einteilt und den Umfangder Sorgfaltspflichten definiert, sowie ein funktionierendes EU-IT-System, dasfür die Umsetzung unerlässlich ist. Es kann nicht sein, dass die in derVerordnung festgeschriebenen Instrumente immer noch fehlen. Ohne dieseGrundlagen ist eine ordnungsgemäße Vorbereitung für Unternehmen schlichtunmöglich.""Der europäische Mittelstand ist durch die vielen Richtlinien aus Brüssel schonbis an die Grenzen belastet. Die Verschiebung bedeutet jetzt eine wichtigeVerschnaufpause in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten", so Janduraabschließend.Pressekontakt:Ansprechpartner:Iris von RottenburgStv. Abteilungsleiterin KommunikationTel: 030/590099520Mail: mailto:presse@bga.de