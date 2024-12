Globe Metals & Mining sichert 10 Mio. USD Darlehen für Niobium-Projekt

Globe Metals & Mining (ISIN: AU000000GBE0, WKN: A0HMWV) gab am Mittwoch den Abschluss eines unverbindlichen Term Sheets für ein Wandeldarlehen über 10 Mio. USD mit der Industrial Development Corporation of South Africa, einem im Besitz der Regierung Südafrikas befindlichen Unternehmen, bekannt.

Die Mittel sollen zur Finanzierung der aktualisierten bankfähigen Machbarkeitsstudie (BFS) von Kanyika, der detaillierten Front-End-Konstruktion (FEED) und des Entwurfs sowie spezifischer früher Arbeiten (Early Works) verwendet werden.

Niobiumprojekt Kanyika: IDC und Ecobank Malawi finanzieren 54 %

Die Finanzierung durch IDC macht Globe Metals zufolge 22 % der für Phase 1 des Projekts erforderlichen Gesamtfinanzierung von 46 Mio. USD aus. „Zusammen mit dem am 25. Juli 2024 angekündigten vorrangigen Darlehen der Ecobank Malawi in Höhe von 15 Mio. USD entspricht dies 54 % der für die Erschließung von Kanyika in Phase 1 erforderlichen Mittel“, heißt es in der Pressemitteilung.

Die vorgesehenen Bedingungen räumen IDC die Umwandlung von Verbindlichkeiten (gewährtes Darlehen zzgl. Zinsen und Gebühren) mit einem Abschlag von 20 % in eine Beteiligung von bis zu 25 % an der Holdinggesellschaft des Malawi-Projekts ein. Zudem besteht eine zweite Umwandlungsoption für eine Beteiligung von bis zu 19,9 % an Globe Metals & Mining. Auf diese Höhe sind die im Rahmen der Wandlung erzielbaren Anteile begrenzt. Der Wandlungspreis basiert auf dem 30-Tage-VWAP-Kurs der gehandelten Globe-Aktien, der am Handelstag unmittelbar vor Ausgabe einer Wandlungsmitteilung durch IDC berechnet wird.

Dafür wird IDC der Projekt-Holding ein gesichertes Wandeldarlehen in Höhe von 10 Mio. USD zur Verfügung stellen - teilweise in ZAR (55 Mio. ZAR) und teilweise in USD (7,050 Mio. USD), um die Fertigstellung der BFS, der FEED und der vorbereitenden Arbeiten zu finanzieren.

Das Darlehen wird verzinst: Der Zinssatz für den USD-Anteil basiert auf der 3-monatigen besicherten Overnight Financing Rate (SOFR) + 7,0% und der ZAR-Anteil basiert auf der South African Prime Rate + 3,5%.

Seite 2 ► Seite 1 von 3