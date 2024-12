Dax am Mittag weiter auf Rekordjagd

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat seine Rekordjagd am Mittwochmittag fortgesetzt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 20.205 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,9 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Zalando, Daimler Truck und Siemens Energy, am Ende RWE, Heidelberg Materials und Beiersdorf."Die Optimisten sind derzeit an den europäischen Handelsplätzen nicht zu bremsen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Im Fahrwasser der US-Aktienmärkte ziehen die Investoren den Dax 40 auf immer neue Kursrekordstände." Mit dem Erreichen der 20.200-Punkte-Marke sei erneut ein neues Börsenkapitel aufgeschlagen worden. "Die Hausse nährt bekanntlich die Hausse und so müssen auch die letzten Pessimisten klein beigeben." Das Kursmomentum sei im Markt vorhanden und somit müsse abgewartet werden, wie lange sich die Marktteilnehmer noch austoben.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0500 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9524 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 74,00 US-Dollar; das waren 38 Cent oder 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.