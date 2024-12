Berenberg belässt Jungheinrich auf 'Buy' - Ziel 39 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Jungheinrich auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Staplerproduzent habe bestätigt, dass das zweite Halbjahr wohl nicht so stark verlaufen sei wie noch in der ersten Jahreshälfte erhofft, schrieb Analyst Lasse Stüben in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar nach einem Treffen mit Konzernchef Volker Hues auf der Berenberg-Investorenkonferenz. Allerdings habe Hues gesagt, er sei für 2025 "nicht so negativ" gestimmt und sehe Potenzial für ein bescheidenes Wachstum./gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2024 / 11:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben