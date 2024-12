Meta Platforms sprintete wieder los

Meta Plattforms will in Zukunft insbesondere mit KI-Funktionen punkten, die Zuversicht der Anleger spiegelt sich bestens im bisherigen Kursverlauf der Aktie wider. Vom gegenwärtigen Niveau aus wäre ein Anstieg auf 710,02 US-Dollar nichts Ungewöhnliches und wird von der Charttechnik als mittelfristiges Kursziel untermauert. Entsprechend dieser Vorlage könnte ein Long-Investment auf das Papier von Meta Platforms abgeschlossen werden. Übel aufstoßen dürfte dagegen ein Kursrutsch unter 549,00 US-Dollar, in diesem Szenario würde noch einmal der vorherige Keil aktiviert werden müssen. Im Zuge dessen kämen Abschläge auf rund 500,00 US-Dollar und den dort verlaufenden 50-Wochen-Durchschnitt nicht unerwartet. Dies würde allerdings die Bemühungen der letzten Wochen vollkommen zunichtemachen.

Meta Platforms Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Durch den spekulativen Einsatz auf aktuellem Niveau des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MJ1H4R auf Meta Platforms, ausgestattet mit einem Hebel von 8,8 und anschließendem Anstieg an 710,02 US-Dollar ließe sich eine Renditechance von weiteren 135 Prozent erwirtschaften. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 1,56 Euro ermittelt, eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 584,00 aber nicht überschreiten. Im Schein würde sich ein passender Stopp-Kurs von 0,37 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten Investoren jedoch gut einige Tage bis Wochen zwingend einplanen, ehe Meter Platforms in ihr Ziel einläuft. Wegen der hohen Bewertung der Aktie wird aber ein konsequentes Stopp-Management erfordert.