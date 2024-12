die Bayerische bleibt bei Überschussbeteiligung über Marktdurchschnitt (FOTO)

München (ots) - Die Kundinnen und Kunden der Bayerischen werden auch im Jahr

Im kommenden Jahr beträgt die Gesamtverzinsung der operativen

Lebensversicherungs-Tochter BL die Bayerische Lebensversicherung AG, die den

Fokus auf das Geschäftsfeld Altersvorsorge legt, bis zu 3,6 Prozent. Sie setzt

sich zusammen aus der laufenden Verzinsung von 3,0 Prozent und dem

Schlussgewinnanteil von 0,45 bis 0,6 Prozent.





"Auch im aktuellen Umfeld steigender Überschussbeteiligungen zeigt sich, dassunsere Sätze nach wie vor zur Spitze im Markt zählen", so Dr. HerbertSchneidemann, Vorstandsvorsitzender der Bayerischen. "Damit unterstreichen wireinmal mehr, wie wertvoll unsere Expertise in der Kapitalanlage - gerade auch inpolitisch und wirtschaftlich herausfordernden Zeiten - für die Altersvorsorgeunserer Kundinnen und Kunden ist."Die Gesamtverzinsung der Muttergesellschaft BY die Bayerische VorsorgeLebensversicherung a.G. - mit Schwerpunkt biometrische Risiken - beläuft sichfür 2025 auf 3,35 Prozent und bewegt sich damit wie im Vorjahr auf einem stabilhohen Niveau (damals noch unter der Firmierung Bayerische BeamtenLebensversicherung a.G.). Sie setzt sich zusammen aus der laufenden Verzinsungvon 3,0 Prozent, dem Schlussgewinnanteil von 0,25 Prozent sowie derMindestbeteiligung an den Bewertungsreserven von 0,1 Prozent.Langfristige Sicherheit in der BUStabil bleiben auch die Überschusssätze im Bereich derBerufsunfähigkeitsversicherung: Hier belaufen sich die Sofortverrechnungssätzeauf bis zu 43 Prozent - und zwar für den gesamten Zeitraum von 2025 bis 2029."Unsere finanzielle Stabilität, die langfristige Anlagestrategie und unsereinnovative Geschäftspolitik machen diese dauerhaft hohen Überschusssätzemöglich", resümiert Dr. Schneidemann. "Darum haben wir uns im BU-Bereich niegezwungen gesehen, unsere Überschussbeteiligung für Bestandsverträge zureduzieren. Als direktes Resultat können wir unseren Kundinnen und Kunden in derBU eine garantierte Überschussbeteiligung über einen Zeitraum von fünf Jahrenbieten - eine absolute Seltenheit im Markt."Über die BayerischeDie Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus denGesellschaften BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G.(Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und derKompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG sowie der BBVHolding AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 914Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich. Es werdenzudem Kapitalanlagen von über 5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000persönliche Berater stehen, den rund 1,1 Millionen Kunden der Bayerischenbundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat im aktuellenBonitätsrating der Konzernmuttergesellschaft die Qualitätsnote A ("sehr gut")bestätigt und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über demBranchendurchschnitt liegende Finanzstärke. Die Töchter BA Bayerische AllgemeineAG und BL Bayerische Lebensversicherung AG werden im Bonitätsrating ebenfallsmit A bewertet. Im Nachhaltigkeitsrating der Agentur wurde dieVersicherungsgruppe mit AA ausgezeichnet.