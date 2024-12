Beim Weihnachtsshopping den Lieblingsladen unterstützen (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) - Es ist wieder so weit: Lichterketten spannen sich über

die Fußgängerzonen und die Schaufenster der Geschäfte sind liebevoll

weihnachtlich geschmückt - in der Vorweihnachtszeit zieht es die Menschen in die

Innenstädte. Sie gönnen sich selbst etwas Neues oder sind auf der Suche nach

Geschenken für die Liebsten. An den Ladenkassen zücken sie dabei immer öfter

eine Karte, statt mit Münzen und Scheinen zu bezahlen. Was viele Endkundinnen

und Endkunden dabei nicht wissen: Je nach Bezahlmethode müssen die

Lieblingsläden höhere Kosten für die Kaufabwicklung bezahlen. Bargeld, girocard

oder Kreditkarte - was zahlt sich für den Handel am meisten aus?



Ganz gleich, ob ein schicker Pullover, ein hübsches Geschirr oder ein gut

duftendes Parfüm: Im vergangenen Jahr wurden erstmals mehr als 300 Milliarden

Euro Umsatz mit Karte gezahlt - das macht mit 61,8 Prozent fast zwei Drittel des

Gesamtumsatzes aus (Quelle: EHI-Studie 2023). Der klare Trend zur Kartenzahlung

stellt Einzelhandel, Kleinunternehmen und Gastronomie vor eine Herausforderung:

Sie sehen sich einerseits mit steigenden Transaktionskosten für bargeldlose

Bezahlmöglichkeiten konfrontiert, wollen andererseits ihren Kundinnen und Kunden

aber gerade in einer Zeit, in der der Preisdruck aufgrund von Online-Shopping

ohnehin immer größer wird, die beliebteste Bezahlmöglichkeit an der Ladenkasse

weiterhin bereitstellen. Wachsen allerdings die Transaktionskosten, schmälert

das den Gewinn.





