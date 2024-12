Südkoreas politische Krise löst Handelsrekorde aus!

Laut CoinMarketCap verzeichnete allein Südkoreas führende Kryptobörse Upbit ein Handelsvolumen von 27,25 Milliarden US-Dollar, während auch Bithumb, Coinone, Korbit und Gopax stark an Aktivität zulegten. Der dramatische Anstieg begann, als Präsident Yoon am späten Dienstagabend eine Notverordnung erließ und das Kriegsrecht verkündete. Seine Begründung: die "Bedrohung der Demokratie" durch vermeintlich staatsfeindliche Kräfte.

Die Reaktion der Anleger ließ nicht lange auf sich warten: Viele Südkoreaner verkauften hektisch ihre Kryptowährungen, was den Bitcoin-Preis auf Upbit kurzzeitig auf 88 Millionen Won (ca. 62.182 US-Dollar) sinken ließ – ein signifikanter Abschlag im Vergleich zum globalen Durchschnitt. Systemausfälle und temporäre Störungen bei den Börsen waren die Folge des Handelsrauschs.

Politische Eskalation: Folgen für den Markt

Am frühen Mittwochmorgen wurde das Kriegsrecht durch eine parlamentarische Abstimmung wieder aufgehoben, doch die Ereignisse hinterlassen tiefe Spuren – sowohl in der politischen als auch in der wirtschaftlichen Landschaft. Der koreanische Won fiel am Devisenmarkt auf ein Zwei-Jahres-Tief, während der KOSPI-Index am Mittwochmorgen um zwei Prozent abrutschte.

Experten warnen vor langfristigen Konsequenzen: "Das Vertrauen internationaler Investoren in Südkorea als stabilen Handels- und Technologie-Hub könnte nachhaltig beschädigt werden", so ein Analyst von Bloomberg Asia.

Auswirkungen auf die Krypto-Welt

Der Krypto-Markt, ohnehin sensibel gegenüber geopolitischen Unsicherheiten, reagierte mit erhöhter Volatilität. Nicht nur Bitcoin, sondern auch andere Kryptowährungen wie Ethereum und Ripple verzeichneten auf südkoreanischen Plattformen teils drastische Kurseinbrüche.

Globale Perspektive: Südkorea ist einer der wichtigsten Krypto-Märkte weltweit, und politische Instabilität in der Region könnte auch internationale Anleger verunsichern. Marktbeobachter erwarten, dass ähnliche Entwicklungen in anderen Märkten – wie Japan oder Singapur – stärkere Kapitalflüsse in dezentrale Plattformen und Stablecoins zur Folge haben könnten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

BTC zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,12 % und einem Kurs von 95.686$ auf CryptoCompare Index (04. Dezember 2024, 14:47 Uhr) gehandelt.