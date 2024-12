Süss MicroTec: Jetzt einstiegen bei der deutschen Nvidia?

Als "deutsche Nvidia" bezeichnete eine US-Analystin vor einigen Monaten vollmundig die im TecDAX notierte Halbleiterhoffnung Süss MicroTec. Wenngleich das vielleicht ein bisschen zu viel des Guten gewesen sein mag, wird mit Blick auf die in diesem Jahr starke Performance klar, woher das Urteil rührt: Mit einem Plus von 84 Prozent gehört die Aktie mit zu dem Besten, was der deutsche Aktienmarkt 2024 zu bieten hat.

Die vergangenen zwei Monate waren allerdings von einer ausgedehnten Konsolidierungsphase geprägt. Gegenüber dem 52-Wochen-Hoch im Bereich von 70 Euro ist es zu einem Doppel-Top gekommen, was eine Korrektur von fast 40 Prozent zur Folge hatte. Mit einem Einbruch auf 43,65 Euro erfolgte zum Wochenauftakt die Kapitulation der Käufer.

Nach 40-Prozent-Korrektur jetzt einsteigen?

Solche Kapitulationsbewegungen markieren häufig das Ende von Abwärtsbewegungen (oder Aufwärtsbewegungen bei einer sogenannten Verkäuferkapitulation). Ihre Ambitionen auf eine Trendwende in der Aktie unterstrichen die Käufer am Mittwoch mit Kursgewinnen von fast 7 Prozent. Wie die Chancen auf eine nachhaltige Erholung jetzt stehen, soll der Blick in den Chart klären.

Ausverkauf beendet? Kapitulation deutet darauf hin!

Übergeordnet handelt Süss MicroTec in einem Aufwärtstrend. Mittelfristig wird das Kursgeschehen jedoch durch einen Seitwärtstrend bestimmt, dessen untere Begrenzung im Bereich von 50 Euro liegt mit einer Barriere zur Oberseite bei 70 Euro, wo es zum eingangs angesprochenen Doppel-Top gekommen ist.

In den zurückliegenden Monaten haben die Verkäufer zwei Versuche unternommen, das Blatt zu ihren Gunsten zu wenden, nachhaltigen Erfolg hatten sie damit jedoch nicht, denn unterhalb von 50 Euro setzte umgehend ein starkes Kaufinteresse ein, das am vergangenen Montag zu einer Wendekerze im Tageschart führte.

Gleich drei potenzielle Trendwendesignale

Die Anschlussgewinne vom Dienstag und Mittwoch deuten darauf hin, dass das jüngste Kaufinteresse nachhaltig sein könnte, womit eine hohe Wahrscheinlichkeit auf eine kurzfristig kräftige Kurserholung besteht. Dieser Eindruck wird durch gleich drei günstige Entwicklungen im Chart und der technischen Indikation bestätigt.

Im Chart ist es erstens zu einem fallenden Keil gekommen, der am Mittwoch nach oben verlassen werden konnte, was als bullish zu interpretieren ist. Dabei sind dem Ausbruch zweitens bullishe Divergenzen im Relative-Stärke-Index (RSI) vorausgegangen, zu denen sich drittens ein Trendstärkeindikator MACD gesellt, der zwar einen dynamischen Abwärtstrend der Aktie anzeigt.

Dieser dürfte aber rasch an Trendstärke verlieren, da der MACD über seine Signallinie klettern konnte, was bereits in der Vergangenheit schon vor dem Vorzeichenwechsel, der eine Wende zugunsten eines Aufwärtstrends anzeigt, zu einer spürbaren Kurserholung geführt hat.

Fazit: Da geht was – Chance auf mehr als 100 Prozent!

Wenngleich die Aktie von Süss MicroTec in den vergangenen Wochen schwach gehandelt hat und auch der noch unter den gleitenden Durchschnitten verharrende Kurs fortgesetzte technische Schwäche anzeigt, gibt es allen Grund zur Hoffnung auf Besserung.

Solange sich der Kurs oberhalb der aktuellen Unterstützungszone behaupten kann, ist mit einer Erholung bis mindestens in den Bereich von 60 Euro zu rechnen, wo neben der 200-Tage-Linie eine Horizontale als Widerstände lauern.

Risikoaffine Anleger, die den Einsatz von Hebelprodukten nicht scheuen, können das gegenwärtig konstruktive Trendwendesetup für eine Spekulation zur Oberseite nutzen. Das KO-Zertifikat MJ62G0 mit eingebautem Stopp-Loss bietet einen Hebel von 5,5 und damit die Chance auf überproportional große Kursgewinne, wie das folgende Auszahlungsprofil zeigt:

Szenariotabelle

KO-Zertifikat MJ62G0 (KO-Barriere bei 46,00 €) Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Kaufpreis Aktie * 50,75 € Kaufpreis KO-Zertifikat * 0,78 € KO-Barriere 46,00 € Basispreis 42,79 € Laufzeit endlos Verkaufspreis Aktie 46,00 € 48,00 € 50,00 € 52,00 € 54,00 € Wertentw. KO-Zertifikat 0,32 € ** 0,52 € 0,72 € 0,92 € 1,12 € Rendite Aktie -9,4 % -5,4 % -1,5 % +2,5 % +6,4 % Rendite KO-Zertifikat -59,0 % -33,3 % -7,7 % 17,9 % +43,6 %

* Stand: Mittwoch, 04. Dezember, 17:35 Uhr (MEZ), Berechnungsgrundlage für die in der Tabelle genannten Renditen

** Nach Knock-Out bei 46,00 €

Praktisch: Da sich der Basispreis und die KO-Barriere voneinander unterscheiden, verfällt das Produkt bei einem KO-Ereignis bei 46,00 Euro nicht wertlos, sondern erlaubt eine Restauszahlung von 0,32 Euro. So kann die Gefahr eines Totalverlustes minimiert werden. Gleichzeitig bietet das Endloszertifikat hohe Ertragschancen, wenn sich das bullishe Setup durchsetzen sollte. Für einen Kurs von 60 Euro sind mehr als 100 Prozent drin!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion