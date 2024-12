STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Beiersdorf (WKN DQ0D67) Die Beiersdorf-Aktie bleibt ein Sorgenkind der Anleger. Im zweiten Halbjahr 2024 verloren die Papiere des Konsumgüterherstellers rund 15 % an Wert. Mit 120,15 Euro erreichten sie kürzlich ihr Jahrestief. Analysten zeigen sich dennoch optimistisch, das durchschnittliche Kursziel wird aktuell mit 143,80 Euro angegeben. Heute kostet eine Aktie der Hamburger 122,05 Euro. Stuttgarter Anleger sehen Einstiegschancen, sie kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Beiersdorf. 2. Discount-Call-Optionsschein auf Rheinmetall (WKN VC5QKK) Die US-Bank JPMorgan hat ihr Kursziel für Rheinmetall von 680 auf 800 Euro angehoben. Analyst David Perry reagiert damit auf einen überzeugenden Kapitalmarkttag des Rüstungskonzerns. Er hob seine Ergebnisschätzungen bis 2027 um bis zu 17 % an. Andere Experten hatten ihre Kursziele zuletzt bereits bis auf 820 Euro hochgeschraubt. Die Rüstungs-Aktie setzt ihren Rekordlauf fort, heute wird mit 652 Euro erneut ein neuer Topwert markiert. An der Euwax ist ein Discount-Call-Optionsschein auf Rheinmetall gefragt. 3. Knock-out-Call auf MDAX (WKN VE9LMF)

Der MDAX kann aktuell mit seinem großen Bruder, dem DAX, nicht mithalten. Während der deutsche Leitindex von Rekord zu Rekord eilt, hinkt der MDAX hinterher. Mit 26.676 Punkten notiert der Index für mittelgroße Konzerne rund 1.000 Punkte unter seinem Allzeithoch aus dem Frühjahr. Marktbeobachter gehen davon aus, dass im Zuge der anstehenden Index-Überprüfung der Industrierecycler Befesa seinen Platz im MDAX für den Wirkstoffforscher EVOTEC räumen muss. Knock-out-Anleger favorisieren heute einen Call auf den MDAX.

Euwax Sentiment