44 Marken sowie Julian Schütter in Wien als GREEN BRANDS Austria ausgezeichnet / Auch der Österreichische Umweltjournalismus-Preis wurde im Rahmen der Gala verliehen (FOTO)

Wien (ots) - Die internationale GREEN BRANDS Organisation hat gestern 44 "grüne"

österreichische Unternehmen und Produkte mit dem GREEN BRANDS Austria Award 2024

ausgezeichnet. Unter den über 270 Gästen der Gala war auch die österreichische

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler . Durch den Abend führte souverän und

charmant ORF-Moderatorin Julia Schütze .



Mit der Auszeichnung GREEN BRAND Austria werden nach 2012 nun bereits zum

siebten Mal Persönlichkeiten, Produkte, Lebensmittel, Dienstleistungen und

Unternehmen geehrt, die nachweisbar ökologische Nachhaltigkeit praktizieren und

somit eine hohe nationale wie internationale Anerkennung verdienen.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

GREEN BRANDS honoriert damit die Verpflichtung zu Klima- und Umweltschutz,Nachhaltigkeit und ökologischer Verantwortung.Folgende Unternehmen und Produkte wurden ausgezeichnet und erhielten erstmalsdas Gütesiegel GREEN BRAND Austria 2024 : BioLifestyle, biologon, BTV Bank,Oberbank, OMNES, PEAST Performance, PLANET PURE und die Lorenz BahlsenSnack-World.In einem aufwendigen Re-Validierungsverfahren konnten auch weitere Marken, diebereits in einem früheren Verfahren als GREEN BRANDS Austria gekürt wurden,erneut beweisen, dass sie in punkto Nachhaltigkeit nach wie vor bestensaufgestellt sind. Dafür erhielten folgende Marken und Unternehmen das GREENBRAND Austria 2024 Gütesiegel mit einem Stern: Ein gutes Stück Heimat von LidlÖsterreich, EVOLUTION NATURKOSMETIK, Kneipp, NEUNER´S, OTTO Österreich.Zum dritten Mal wurden nach erfolgreicher zweiter Re-Validierung ausgezeichnet:BIO SONNE, BKS Bank, fair finance, KORA, lavera NATURKOSMETIK, LiGreen, proWINund Zurück zum Ursprung von Hofer.Das Gütesiegel mit drei Sternen erhielten nach dritter erfolgreicherRe-Validierung: Claro, PAPSTAR, SONNBERG und VERIVAL.Bereits zum fünften Mal wurden nach erfolgreicher vierter Re-Validierungausgezeichnet: AAE, BRAU UNION, GUTENBERG, das Unternehmen LENZING PAPIER mitden Papiersorten IMPACT / Lenza GREEN sowie W.E.B Windenergie.Zum sechsten Mal wurden ausgezeichnet: AlmaWin, Klar, PRIMAVERA, RETTERBIO-NATUR-RESORT, das Unternehmen RIESS KeloMat sowie die RIESSEmaille-Produkte.Last but not least haben BERGKRÄUTER, das Biolandhaus Arche, das DruckhausSchiner sowie Frosch und die VBV Vorsorgekasse das Verfahren nach sechsterRe-Validierung zum siebten Mal seit 2011 bestanden.Neben diesen Unternehmen und Produkten wurden im Rahmen der Gala noch weitere 34GREEN BRANDS aus Ungarn, der Tschechischen Republik und der Slowakeiausgezeichnet.Peter Lieber , Präsident des Österreichischen Gewerbevereins und Schirmherr der