Umstrukturierung in China kostet Autobauer General Motors Milliarden Die Absatzkrise in China wird für den Autobauer General Motors zur milliardenschweren Belastung. Wie der US-Hersteller in einem Schreiben an die US-Börsenaufsicht SEC am Mittwoch mitteilte, fallen im Zusammenhang mit der Umstrukturierung des …