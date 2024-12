Summa Silver lässt auf Nevada-Silberprojekt die Bohrer sprechen

Es geht wieder los! Summa Silver (TSXV SSVR / WKN A2P4EE) kehrt auf sein Silberprojekt Hughes in Nevada zurück, um diesmal die östliche Ausdehnung des Tonopah-Bergbaudistrikts mit Bohrungen zu untersuchen. Begonnen wird dabei an der Ruby-Entdeckung, wo Summa bereits hochgradige Silbervererzung identifiziert hat.

Dabei setzt das Unternehmen von CEO Galen McNamara auf eine Kombination aus Rückspülbohrungen (RC-Bohrungen für geringere Tiefen) und Diamantkernbohrungen. Das RC-Bohrgerät ist bereits im Gelände und hat auch schon das erste Bohrloch in Angriff genommen. Summa erwartet, dass der Diamantkernbohrer in Kürze ebenfalls eintrifft und die Bohrungen durch die vielversprechenden Zielzonen vorantreibt.

Insgesamt will Summa Silver 7.000 Meter an Bohrungen vornehmen, die zwischen den Entdeckungen Ruby und Sapphire, 1,3 bis 4,2 Kilometer östlich der Grenze des Bergbaudistrikts Tonopah erfolgen sollen. Eine aussichtsreiche Location, denn beim Tonopah-Distrikt handelt es sich um den historisch zweitgrößten Silberproduzenten in Nevada – und Nevada selbst wird oft als der „Silver State“ bezeichnet.

Auf der Jagd nach High-Grade

Summas Bohr-Team beginnt dabei mit einer Reihe von Erweiterungsbohrungen an der Ruby-Entdeckung, wo man in früheren Programm bereits hochgradige Silberverzung entdeckt hatte. Damals wies Summa Silver unter anderem

- 1.450 g/t Silberäquivalent (8,41 g/t Gold, 813 g/t Silber) über 3,0 m in SUM23-59,

- 430 g/t Silberäquivalent (2,47 g/t Gold, 243 g/t Silber) über 2,0 m in SUM20-10 und

- 392 g/t Silberäquivalent (3,04 g/t Gold, 147 g/t Silver) über 3,0 m in SUM23-60 nach.

Ziel ist es jetzt, diese hochgradige Mineralisierung signifikant zu erweitern, um so den Umfang des bisher bekannten Fußabdrucks auszuweiten. Entsprechend werden die Bohrungen den Verlauf und die Kontinuität der Vererzung von der Ruby-Entdeckung aus mindestens 600 Meter nach Osten untersuchen.

Wie Summa Silvers CEO Galen McNamara erklärt, sind alle für dieses Programm ausgewählten Ziele auf dem Hughes-Projekt sehr vielversprechend und gehören nach Ansicht des Unternehmens zu den besten in Nevada verfügbaren Zielen. Zudem weiß man bereits, dass das Ruby-Adersystem, das nur 1,3 Kilometer östlich der Belmont-Mine liegt, und das direkt umgebende Gebiet, die zusammen die östliche Ausdehnung des produktiven Tonopah-Bergbaudistrikts darstellen, signifikante Silbermineralisierung aufweisen. Summa wird also, so Herr McNamara weiter, Erweiterungsbohrungen um die Zonen bekannter Vererzung herum durchführen, um damit zu beginnen, den Umfang dieser neuen Zonen zu definieren.

