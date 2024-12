American Aires beauftragt ICP Securities Inc. (ICP) mit automatisierten Market-Making-Dienstleistungen

ICP ist ein CIRO-Händler und -Mitglied, der automatisiertes Market Making und Liquiditätsbereitstellung anbietet

Die Dienstleistungen von ICP werden hauptsächlich dazu dienen, vorübergehende Ungleichgewichte bei Angebot und Nachfrage von Aires-Aktien zu korrigieren

Aires beabsichtigt, den Handel mit den Aktien des Unternehmens zu fördern

Toronto, ON – 4. Dezember 2024 – American Aires Inc. („American Aires“ oder „Aires Tech“ oder „Aires“ oder das „Unternehmen“) (WKN: A3EQAF – CSE: WIFI – OTC: AAIRF), ein Vorreiter im Bereich fortschrittlicher Technologien zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung (EMF) und Wohlempfinden gibt bekannt, dass das Unternehmen die Dienste von ICP Securities Inc. („ICP“) mit der Bereitstellung automatisierter Market-Making-Dienstleistungen beauftragt, einschließlich der Nutzung seines proprietären Algorithmus ICP Premium in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Vorschriften der CSE Exchange und anderen anwendbaren Gesetzen. ICP ist eine unabhängige Partei des Unternehmens. Die Market-Making-Aktivitäten von ICP werden in erster Linie dazu dienen, vorübergehende Ungleichgewichte bei Angebot und Nachfrage der Aktien des Unternehmens zu korrigieren. ICP ist für die Kosten verantwortlich, die beim Kauf und Verkauf der Aktien des Unternehmens entstehen, und keine dritte Partei stellt Mittel oder Wertpapiere für die Marktmachertätigkeiten bereit. Die Vereinbarung enthält keine Leistungsfaktoren und keine Aktienoptionen oder andere Vergütungen im Zusammenhang mit dem Auftrag. ICP und seine Kunden können in Zukunft eine Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens erwerben.

Josh Bruni, CEO von American Aires, kommentierte: „Wir beauftragen ICP, um unseren bestehenden und potenziellen Aktionären einen optimalen Handelszugang zu unseren Stammaktien zu ermöglichen. Als börsennotiertes Unternehmen sind wir uns unserer doppelten Verantwortung bewusst, sowohl den verbraucherorientierten Teil unseres Unternehmens auszubauen als auch die Robustheit des öffentlichen Marktsegments von Aires zu fördern. Da die Aktienmärkte komplexer und automatisierter sind als je zuvor, ist ICP eine proaktive und konforme Investition in die Maximierung unserer Beteiligung an diesen Märkten.“

