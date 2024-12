Erneut landesweiter Stromausfall auf Kuba

HAVANNA (dpa-AFX) - Bereits zum dritten Mal innerhalb von weniger als zwei Monaten ist in weiten Teilen von Kuba der Strom ausgefallen. Ausgelöst wurde der Blackout durch Probleme am größten Wärmekraftwerk der sozialistischen Karibikinsel, wie das Energieministerium auf der Online-Plattform X mitteilte. Es werde an der Wiederherstellung der Stromversorgung gearbeitet.

Bereits am 18. Oktober war das Stromnetz in Kuba komplett zusammengebrochen. Als Hurrikan Rafael knapp drei Wochen später über die Karibikinsel hinwegzog, fiel erneut der Strom aus.